Après deux années un peu chelou, on retrouve enfin nos bonnes vieilles habitudes. La saison régulière nous a bien diverti depuis le mois d’octobre mais ce troisième week-end d’avril était coché en rouge vif dans nos agendas pour fêter le grand retour des Playoffs NBA ! Pour ne rien rater de la période la plus excitante de la saison, être briefé à l’écrit et en vidéo avant chaque série et suivre l’avancée de chaque équipe dans le tableau, vous êtes au bon endroit. Trêve de blabla, suivez le guide !

Le bracket officiel

Tout d’abord, les Playoffs ne seraient pas aussi marrants sans le traditionnel challenge du bracket. 16 équipes, deux Conférences, un maximum de Game 7 sur la route du sacre pour le futur champion NBA 2023. Mais une question reste en suspend, qui devinera le tableau parfait ? Vous connaissez la règle, on brainstorme, on suit son instinct, on bricole sur Paint et on poste son petit bracket avant le début du premier tour sinon c’est trop facile. Les plus audacieux ont même participé aux TrashTalk Bracket Contest avant le début du play-in pour tenter de partir assister à un match NBA lors de la saison 2023-24 grâce à notre partenaire.

Mesdames et messieurs : Le Bracket Contest est ouvert !! 🔥 À vous de jouer 😏 ➡️ https://t.co/bkwb0ll2uv ➡️ https://t.co/bkwb0ll2uv pic.twitter.com/ApoI1V5jCl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2023

Play-in Tournament

Conférence Est – Game 1 : Miami Heat (7) – Atlanta Hawks (8) , 105-116

– , 105-116 Conférence Est – Game 2 : Toronto Raptors (9) – Chicago Bulls (10) 105-109

Conférence Est – Game 3 : Miami Heat (7) – 102-91 Chicago Bulls (10)

Conférence Ouest – Game 1 : Los Angeles Lakers (7) – Minnesota Timberwolves (8) , 108-102 (OT)

– , 108-102 (OT) Conférence Ouest – Game 2 : New Orleans Pelicans (9) – Oklahoma City Thunder (10) , 118-123

– , 118-123 Conférence Ouest – Game 3 : Minnesota Timberwolves (8) – Oklahoma City Thunder (10) , 120-95

CONFÉRENCE EST

Milwaukee Bucks (1) – Miami Heat (8) : 0-0

Game 1 : Bucks – Heat, dans la soirée du dimanche 16 avril, 23h30

Game 2 : Bucks – Heat, dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 avril, 3h

Game 3 : Heat – Bucks, dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril, 1h30

Game 4 : Heat – Bucks, le lundi 24 avril, horaire à déterminer

Game 5 : Bucks – Heat, le mercredi 26 avril, horaire à déterminer*

Game 6 : Heat – Bucks, le vendredi 28 avril, horaire à déterminer*

Game 7 : Bucks – Heat, le dimanche 30 avril, horaire à déterminer*

Boston Celtics (2) – Atlanta Hawks (7) : 0-0

Game 1 : Celtics – Hawks, le samedi 15 avril, 21h30

Game 2 : Celtics – Hawks, dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 avril, 1h

Game 3 : Hawks – Celtics, dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 avril, 1h

Game 4 : Hawks – Celtics, dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 avril, 1h

Game 5 : Celtics – Hawks, le mardi 25 avril, horaire à déterminer*

Game 6 : Hawks – Celtics, le jeudi 27 avril , horaire à déterminer*

Game 7 : Celtics – Hawks, le samedi 29 avril, horaire à déterminer*

Philadelphia Sixers (3) – Brooklyn Nets (6) : 0-0

Game 1 : Sixers – Nets, le samedi 15 avril, 19h

Game 2 : Sixers – Nets, dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 avril, 1h30

Game 3 : Nets – Sixers, dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 avril, 1h30

Game 4 : Nets – Sixers, le samedi 22 avril, 19h

Game 5 : Sixers – Nets, le lundi 24 avril, horaire à déterminer*

Game 6 : Nets – Sixers, le jeudi 27 avril, horaire à déterminer *

Game 7 : Sixers – Nets, le samedi 29 avril, horaire à déterminer*

Cleveland Cavaliers (4) – New York Knicks (5) : 0-0

Game 1 : Cavaliers – Knicks, le samedi 15 avril, 0h

Game 2 : Cavaliers – Knicks, dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 avril, 1h30

Game 3 : Knicks – Cavaliers, dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 avril, 2h30

Game 4 : Knicks – Cavaliers, le dimanche 23 avril, 19h

Game 5 : Cavaliers – Knicks, le mercredi 26 avril, horaire à déterminer*

Game 6 : Knicks – Cavaliers, le vendredi 28 avril, horaire à déterminer*

Game 7 : Cavaliers – Knicks, le dimanche 30 avril, horaire à déterminer*

CONFÉRENCE OUEST

Denver Nuggets (1) – Minnesota Timberwolves (8) : 0-0

Game 1 : Nuggets – Wolves, dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 avril, 4h30

Game 2 : Nuggets – Wolves, dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 avril, 4h30

Game 3 : Wolves – Nuggets, dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 avril, 3h30

Game 4 : Wolves – Nuggets, dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 avril, 3h30

Game 5 : Nuggets – Wolves, le mardi 25 avril, horaire à déterminer*

Game 6 : Wolves – Nuggets, le jeudi 27 avril , horaire à déterminer*

Game 7 : Nuggets – Wolves, le samedi 29 avril, horaire à déterminer*

Memphis Grizzlies (2) – Los Angeles Lakers (7) : 0-0

Game 1 : Grizzlies – Lakers, le dimanche 16 avril, 21h

Game 2 : Grizzlies – Lakers, dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 avril, 1h30

Game 3 : Lakers – Grizzlies, dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril, 4h

Game 4 : Lakers – Grizzlies, le lundi 24 avril, horaire à déterminer

Game 5 : Grizzlies – Lakers, le mercredi 26 avril, horaire à déterminer*

Game 6 : Lakers – Grizzlies, le vendredi 28 avril, horaire à déterminer*

Game 7 : Grizzlies – Lakers, le dimanche 30 avril, horaire à déterminer*

Sacramento Kings (3) – Golden State Warriors (6) : 0-0

Game 1 : Kings – Warriors, dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 avril, 2h30

Game 2 : Kings – Warriors, dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 avril, 4h

Game 3 : Warriors – Kings, dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 avril, 4h

Game 4 : Warriors – Kings, le dimanche 23 avril, 21h30

Game 5 : Kings – Warriors, le mercredi 26 avril, horaire à déterminer*

Game 6 : Warriors – Kings, le vendredi 28 avril, horaire à déterminer*

Game 7 : Kings – Warriors, le dimanche 30 avril, horaire à déterminer*

Phoenix Suns (4) – Los Angeles Clippers (5) : 0-0

Game 1 : Suns – Clippers, dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 avril, 2h

Game 2 : Suns – Clippers, dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 avril, 4h

Game 3 : Clippers – Suns, dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 avril, 4h30

Game 4 : Clippers – Suns, le samedi 22 avril, 21h30

Game 5 : Suns – Clippers, le mardi 25 avril, horaire à déterminer*

Game 6 : Clippers – Suns, le jeudi 27 avril , horaire à déterminer*

Game 7 : Suns – Clippers, le samedi 29 avril, horaire à déterminer*

*Si nécessaire

On imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et on ajoute ce lien à ses favoris pour ne perdre aucune goutte de ces Playoffs NBA 2023. Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…