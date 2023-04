Denver devait confirmer ses intentions après un premier match géré d’une main de maître. Ils se sont fait très peur face aux Wolves d’un Anthony Edwards exceptionnel. Heureusement, Ant Man est tombé sur un os, nommé Jamal Murray. Grâce à leur shooteur fou, les Nuggets s’imposent dans le money time et mènent 2-0 dans la série !

Les Wolves avaient besoin de se racheter après une première manche complètement foirée durant laquelle ils ont viré au ridicule. Ce soir, ils ont fait meilleur figure, enfin, on se comprend. Le début de match a été disputé, avant que les Nuggets ne prennent une dizaine de points d’avance. Anthony Edwards est en forme, mais il est gêné par les fautes assez tôt dans le match. Un phrase qu’on peut dupliquer pour les amis Karl-Anthony Towns et Taurean Prince. Ouais, c’est pas terrible comme manière de gérer une partie qui va déjà décider du scénario que va prendre la série.

Nikola Jokic bouge plutôt bien son corps boudiné lorsqu’il faut mettre des points, mais c’est Jamal Murray qui s’occupe véritablement du business offensivement. À la mi-temps, 64-49. Une deuxième soirée pépouze pour les Pépites ? Pas du tout, car le retour de mi-temps de Denver est une sorte de caca culotte collectif vraiment dégueulasse. En six minutes, les Wolves claquent un 20-6. Plus de mouvement offensif, plus de tirs faciles : les Loups ont passé la seconde défensivement, et profitent d’espaces laissés par le dépit des locaux. Tiens donc, plus qu’un point d’écart en milieu de troisième quart. Une jolie rime, et surtout une fin de match qu’on nous promet serrée sur le papier.

Bon, c’était sans compter sur la grosse gueulante de Mike Malone lors du temps-mort incendie, qui remet sa troupe dans le droit chemin niveau basket. Souci ? Minny est désormais dans sa zone, et rend les coups sans montrer quelconque signe de fatigue. Miam miam miam, ça sent bon cette histoire. Le 20-6 se transforme en 28-10, puis en 40-23… et Minnesota mène de deux points avant les douze dernières minutes ! Malone en remet une couche façon film d’horreur, ça entendait les mouches parler sur le banc des Pépites apparement.

Et dans le jeu ? Jamal Murray tient son équipe à bouts de bras, tandis qu’Anthony Edwards lui répond avec énormément de cran. De quoi nous faire évidemment penser à l’exceptionnel duel entre Murray et Donovan Mitchell dans la bulle. Oh le souvenir de zinzin. Bref, c’est pas le sujet alors on repart à Denver pour un finish qui s’annonce exceptionnel !

De nouveau concentrés, on sent les Nuggets supérieurs aux Wolves, capables d’assener le coup de massue final… sans pour autant le faire. Rudy récolte sa cinquième faute, avec la technique en bonus pour réaction excessive. Chris Finch ne bronche pas et laisse le français sur le terrain, attention move risqué. Toto Edwards continue son oeuvre, tandis que c’est désormais Michael Porter Jr qui plante pour assurer aux siens de rester devant. Les fautes deviennent un problème pour Minny : KAT en a 5, Rudy et Taurean Prince aussi. De quoi faire la différence ? Oui, car les Nuggets ne se privent pas pour forcer les traits et provoquer les coups de sifflet. C’est Jamal Murray qui mettra le couvercle sur la rencontre grâce à des énormes tirs, finissant par la même occasion à 40 points ! Anthony Edwards tape lui les 41 unités, en vain… mais quel PUR match ! Denver mène 2-0, au prix d’une énorme frayeur… et vivement le Game 3 !

