Highlights : l’immense contre de Luke Kornet dans le dernier quart !

Les Spurs se sont qualifiés en remportant ce Game 7 au sommet contre le Thunder, et aussi incroyable que cela puisse paraitre, Luke Kornet y est pour quelque chose ! Le pivot remplaçant de San Antonio a envoyé une énorme bâche sur la truffe d’Isaiah Hartenstein dans un moment crucial. Tournant de la rencontre !

Jusque-là plutôt moquer pour ses minutes où Luke Kornet paraissaient être le meilleur joueur du Thunder tout en jouant en noir et blanc, le backup de Victor Wembanyama a fermé les bouches de tout le monde en envoyant l’action de ce Game 7 !

Alors qu’il ne restait que 6min35 sur l’horloge du dernier quart, et qu’OKC faisait le push en revenant qu’à 6 petits points, Luke Kornet a annihilé une contre attaque d’Hartenstein qui aurait pu ramener les locaux à 4 unités, en lui collant un énorme contre qui rappelait les plus grandes heures de King James. Oui oui, LeBron James et Luke Kornet dans la même phrase.

Le contre MONUMENTAL de Luke Kornet vu sous tous les angles pic.twitter.com/JWcqnwyz6T

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L’intéressé s’est d’ailleurs lui même amusé des comparaisons avec l’enfant d’Akron juste après le match :

« Quelqu’un depuis le banc a crié : “C’est qui ? LeBron James ?” On verra bien lequel des deux restera le plus longtemps dans les annales de l’histoire. » Luke Kornet sur son énorme contre dans le 4e QT : « Quelqu’un depuis le banc a crié : “C’est qui ? LeBron James ?” On verra bien lequel des deux restera le plus longtemps dans les annales de l’histoire. » 😭😭😭 pic.twitter.com/orNjvDEMKR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2026

Plus sérieusement, alors qu’il n’intervient même pas dans les toutes dernières secondes, ce contre fabuleux constitue LE tournant de ce match 7, et ça tout le monde s’accorde à le dire :

« J’étais tellement fier de lui, tellement heureux. C’est la définition d’un winning play. De celui qui en veut le plus. » Victor Wembanyama 🎙️ Victor Wembanyama sur l’ENORME contre de Luke Kornet dans le 4e QT : « J’étais tellement fier de lui, tellement heureux. C’est la définition d’un winning play. De celui qui en veut le plus. »pic.twitter.com/JWcqnwyz6T — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2026 « Le contre de Luke Kornet est probablement la plus grosse action de ce match » Mitch Johnson

« Le contre de Luke Kornet est probablement la plus grosse action de ce match » – Mitch Johnson pic.twitter.com/Ad2EcNN8oD

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