Le 14 avr. 2026 à 15:28 par Benoît Carlier

Qui succèdera au Thunder ? Remplissez votre citerne de café, c’est parti pour les Playoffs NBA 2026. Comme d’habitude, le média préféré de votre joueur préféré vous fera vivre l’intégralité de cette post-saison avec des previews complètes de chaque série, des récaps de chaque match et du poulet en bonus pendant les deux mois qui viennent. Suivez le guide !

TrashTalk Bracket Contest 2026, le grand jeu des Playoffs

Que seraient les Playoffs sans le traditionnel TrashTalk Bracket Contest ? 16 équipes, deux Conférences, un maximum de Game 7 sur la route du sacre pour le futur champion NBA 2026. Mais une question reste en suspend, qui devinera le tableau parfait ? Vous connaissez la règle, on brainstorme, on suit son instinct et on poste son petit bracket avant le début du play-in sinon c’est trop facile. Cette année, il y a 5000€ à gagner ! Ça vaut le coup de se craquer, non ?

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Play-In Tournament

Conférence Ouest – Game 1 : Phoenix Suns (7) – Portland Trail Blazers (8) , dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 avril à 4h

– , dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 avril à 4h Conférence Ouest – Game 2 : Los Angeles Clippers (9) – Golden State Warriors (10) , dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 avril à 4h

Conférence Ouest – Game 3 : perdant du Game 1 – gagnant du Game 2, dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 avril à 4h



Conférence Est – Game 1 : Charlotte Hornets (9) – Miami Heat (10) , dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 avril à 1h30

Conférence Est – Game 2 : Orlando Magic (7) – Philadelphie Sixers (8) , dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 avril à 1h30

mercredi 15 au jeudi 16 avril à 1h30 Conférence Est – Game 3 : perdant du Game 2 – gagnant du Game 1, dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 avril à 1h30

Le 1er tour des Playoffs

Conférence Est

Detroit Pistons (1) – Vainqueur du Game 3 du Play-In (8) : 0-0

Game 1 : Detroit Pistons – ???, dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 avril à 0h30

Detroit Pistons – Game 2 : Detroit Pistons – ???

Detroit Pistons – Game 3 : ??? – Detroit Pistons

Game 4 : ??? – Detroit Pistons

Game 5* : Detroit Pistons – ???

Detroit Pistons – Game 6* : ? ?? – Detroit Pistons

? Game 7* : Detroit Pistons – ???

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Boston Celtics (2) – Vainqueur du Game 2 du Play-In (7) : 0-0

Game 1 : Boston Celtics – ???, dimanche 19 avril à 19h

Boston Celtics – ???, dimanche 19 avril à 19h Game 2 : Boston Celtics – ???

Boston Celtics – ??? Game 3 : ??? – Celtics

??? – Celtics Game 4 : ??? – Celtics

??? – Celtics Game 5* : Boston Celtics – ???

Boston Celtics – ??? Game 6* : ??? – Celtics

??? – Celtics Game 7* : Boston Celtics – ???

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) : 0-0

Game 1 : New York Knicks – Atlanta Hawks, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril à minuit

New York Knicks – Atlanta Hawks, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril à minuit Game 2 : New York Knicks – Atlanta Hawks

New York Knicks – Atlanta Hawks Game 3 : Atlanta Hawks – New York Knicks

Atlanta Hawks – New York Knicks Game 4 : Atlanta Hawks – New York Knicks

Atlanta Hawks – New York Knicks Game 5* : New York Knicks – Atlanta Hawks

New York Knicks – Atlanta Hawks Game 6* : Atlanta Hawks – New York Knicks

Atlanta Hawks – New York Knicks Game 7* : New York Knicks – Atlanta Hawks

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) : 0-0

Game 1 : Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors, samedi 18 avril à 19h

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors, samedi 18 avril à 19h Game 2 : Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors Game 3 : Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers Game 4 : Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers Game 5* : Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors Game 6* : Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers Game 7* : Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Conférence Ouest

Oklahoma City Thunder (1) – Vainqueur du Game 3 du Play-In (8) : 0-0

Game 1 : Oklahoma City Thunder – ???, dimanche 19 avril à 21h30

Oklahoma City Thunder – Game 2 : Oklahoma City Thunder – ???

Oklahoma City Thunder – Game 3 : ??? – Oklahoma City Thunder

– Oklahoma City Thunder Game 4 : ??? – Oklahoma City Thunder

– Oklahoma City Thunder Game 5* : Oklahoma City Thunder – ???

Oklahoma City Thunder – Game 6* : ??? – Oklahoma City Thunder

– Oklahoma City Thunder Game 7* : Oklahoma City Thunder – ???

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

San Antonio Spurs (2) – Vainqueur du Game 1 du Play-In (7) : 0-0

Game 1 : San Antonio Spurs – ???, dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 avril à 3h

San Antonio Spurs – ???, dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 avril à 3h Game 2 : San Antonio Spurs – ???

San Antonio Spurs – ??? Game 3 : ??? – San Antonio Spurs

??? – San Antonio Spurs Game 4 : ??? – San Antonio Spurs

??? – San Antonio Spurs Game 5* : San Antonio Spurs – ???

San Antonio Spurs – ??? Game 6* : ??? – San Antonio Spurs

??? – San Antonio Spurs Game 7* : San Antonio Spurs – ???

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) : 0-0

Game 1 : Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves , samedi 18 avril à 21h30

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves Game 2 : Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves Game 3 : Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets Game 4 : Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets Game 5* : Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves Game 6* : Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets Game 7* : Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) : 0-0

Game 1 : Los Angeles Lakers – Houston Rockets, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril à 2h30

Los Angeles Lakers – Houston Rockets, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril à 2h30 Game 2 : Los Angeles Lakers – Houston Rockets

Los Angeles Lakers – Houston Rockets Game 3 : Houston Rockets – Los Angeles Lakers

Houston Rockets – Los Angeles Lakers Game 4 : Houston Rockets – Los Angeles Lakers

Houston Rockets – Los Angeles Lakers Game 5* : Los Angeles Lakers – Houston Rockets

Los Angeles Lakers – Houston Rockets Game 6* : Houston Rockets – Los Angeles Lakers

Houston Rockets – Los Angeles Lakers Game 7* : Los Angeles Lakers – Houston Rockets

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

* si nécessaire