Le programme, les résultats et les liens seront actualisés ici même en direct tout au long des Playoffs. On vous promet que vous n’allez rien manquer !
Le guide complet des Playoffs NBA 2026 : programme, previews, résultats pour ne rien manquer pendant deux mois !
Le 14 avr. 2026 à 15:28 par Benoît Carlier
Qui succèdera au Thunder ? Remplissez votre citerne de café, c’est parti pour les Playoffs NBA 2026. Comme d’habitude, le média préféré de votre joueur préféré vous fera vivre l’intégralité de cette post-saison avec des previews complètes de chaque série, des récaps de chaque match et du poulet en bonus pendant les deux mois qui viennent. Suivez le guide !
TrashTalk Bracket Contest 2026, le grand jeu des Playoffs
Que seraient les Playoffs sans le traditionnel TrashTalk Bracket Contest ? 16 équipes, deux Conférences, un maximum de Game 7 sur la route du sacre pour le futur champion NBA 2026. Mais une question reste en suspend, qui devinera le tableau parfait ? Vous connaissez la règle, on brainstorme, on suit son instinct et on poste son petit bracket avant le début du play-in sinon c’est trop facile. Cette année, il y a 5000€ à gagner ! Ça vaut le coup de se craquer, non ?
🚨 LE TRASHTALK BRACKET CONTEST EST OUVERT !!!!! 🚨
REMPLISSEZ VOTRE TABLEAU DES PLAYOFFS 2026 DÈS MAINTENANT !!
QUI EST L’HEXPERT PARMI VOUS QUI VA REMPORTER 5000€ ?! 🤑🤑🤑 pic.twitter.com/bucTruaGx4
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026
Play-In Tournament
- Conférence Ouest – Game 1 : Phoenix Suns (7) – Portland Trail Blazers (8), dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 avril à 4h
- Conférence Ouest – Game 2 : Los Angeles Clippers (9) – Golden State Warriors (10), dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 avril à 4h
- Conférence Ouest – Game 3 : perdant du Game 1 – gagnant du Game 2, dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 avril à 4h
- Conférence Est – Game 1 : Charlotte Hornets (9) – Miami Heat (10), dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 avril à 1h30
- Conférence Est – Game 2 : Orlando Magic (7) – Philadelphie Sixers (8), dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 avril à 1h30
- Conférence Est – Game 3 : perdant du Game 2 – gagnant du Game 1, dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 avril à 1h30
Le 1er tour des Playoffs
Conférence Est
Detroit Pistons (1) – Vainqueur du Game 3 du Play-In (8) : 0-0
- Game 1 : Detroit Pistons – ???, dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 avril à 0h30
- Game 2 : Detroit Pistons – ???
- Game 3 : ??? – Detroit Pistons
- Game 4 : ??? – Detroit Pistons
- Game 5* : Detroit Pistons – ???
- Game 6* : ??? – Detroit Pistons
- Game 7* : Detroit Pistons – ???
Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.
Boston Celtics (2) – Vainqueur du Game 2 du Play-In (7) : 0-0
- Game 1 : Boston Celtics – ???, dimanche 19 avril à 19h
- Game 2 : Boston Celtics – ???
- Game 3 : ??? – Celtics
- Game 4 : ??? – Celtics
- Game 5* : Boston Celtics – ???
- Game 6* : ??? – Celtics
- Game 7* : Boston Celtics – ???
Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) : 0-0
- Game 1 : New York Knicks – Atlanta Hawks, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril à minuit
- Game 2 : New York Knicks – Atlanta Hawks
- Game 3 : Atlanta Hawks – New York Knicks
- Game 4 : Atlanta Hawks – New York Knicks
- Game 5* : New York Knicks – Atlanta Hawks
- Game 6* : Atlanta Hawks – New York Knicks
- Game 7* : New York Knicks – Atlanta Hawks
Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) : 0-0
- Game 1 : Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors, samedi 18 avril à 19h
- Game 2 : Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors
- Game 3 : Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers
- Game 4 : Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers
- Game 5* : Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors
- Game 6* : Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers
- Game 7* : Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors
Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.
Conférence Ouest
Oklahoma City Thunder (1) – Vainqueur du Game 3 du Play-In (8) : 0-0
- Game 1 : Oklahoma City Thunder – ???, dimanche 19 avril à 21h30
- Game 2 : Oklahoma City Thunder – ???
- Game 3 : ??? – Oklahoma City Thunder
- Game 4 : ??? – Oklahoma City Thunder
- Game 5* : Oklahoma City Thunder – ???
- Game 6* : ??? – Oklahoma City Thunder
- Game 7* : Oklahoma City Thunder – ???
Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.
San Antonio Spurs (2) – Vainqueur du Game 1 du Play-In (7) : 0-0
- Game 1 : San Antonio Spurs – ???, dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 avril à 3h
- Game 2 : San Antonio Spurs – ???
- Game 3 : ??? – San Antonio Spurs
- Game 4 : ??? – San Antonio Spurs
- Game 5* : San Antonio Spurs – ???
- Game 6* : ??? – San Antonio Spurs
- Game 7* : San Antonio Spurs – ???
Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) : 0-0
- Game 1 : Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves, samedi 18 avril à 21h30
- Game 2 : Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves
- Game 3 : Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets
- Game 4 : Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets
- Game 5* : Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves
- Game 6* : Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets
- Game 7* : Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves
Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) : 0-0
- Game 1 : Los Angeles Lakers – Houston Rockets, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril à 2h30
- Game 2 : Los Angeles Lakers – Houston Rockets
- Game 3 : Houston Rockets – Los Angeles Lakers
- Game 4 : Houston Rockets – Los Angeles Lakers
- Game 5* : Los Angeles Lakers – Houston Rockets
- Game 6* : Houston Rockets – Los Angeles Lakers
- Game 7* : Los Angeles Lakers – Houston Rockets
Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.
* si nécessaire