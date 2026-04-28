Le Thunder sweep les Suns avec une nouvelle victoire sans forcer (131-122)

Le Thunder en a déjà finit de son premier tour. Une nouvelle victoire 131-122 sur Phoenix vient parapher la démonstration d’OKC qui envoie le premier coup de balais de ces Playoffs 2026. Un bon petit sweep des familles pour facilement rallier les demi-finales de conf’. Bye bye les Suns… c’est le moment de passer du soleil de l’Arizona au soleil de Cancun !

SCORE FINAL : 131-122 THUNDER ! ⚡

Quatre matchs maîtrisés sans même donner l’impression de trop s’employer. OKC c’est très très fort comme on pouvait s’y attendre !

Côté Suns, on a fait ce qu’on a pu et c’est déjà pas mal. 4-0 certes mais sans paraître ridicule. Phoenix peut… pic.twitter.com/kKw1ZRFCH8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2026

Le film du match

Les Suns font de la résistance en première mi-temps grâce à leur adresse, à l’image de Collin Gillespie et Grayson Allen à 100% au tir tous les deux avec respectivement 17 et 12 points à 7/7 à 3 points en combiné. OKC joue son jeu et impressionne toujours autant mais voit (enfin) Phoenix répondre un peu. Au final, le Thunder mène tout de même de 8 points à la pause (75-67) grâce à un 3 points au buzzer de Shai Gilgeous-Alexander… mais l’impression visuelle laisse un petit espoir dans l’air pour les joueurs de l’Arizona.

Put a stamp on the first half with the step🔙 pic.twitter.com/o0znmaJCFw

— OKC THUNDER (@okcthunder) April 28, 2026

Espoir qui n’aura pas duré longtemps puisque les Suns se font finalement sweeper sans AUCUNE surprise (désolé les fans de Phoenix). Score final : 131-122, les hommes de Jordan Ott n’avaient décidemment pas les armes pour rivaliser. C’est le troisième sweep de suite pour le Thunder au premier tour des Playoffs : 2024 vs Pelicans, 2025 vs Grizzlies, 2026 vs Suns… les mecs sont habitués carrément !

Les Suns peuvent tout de même être fiers de leur saison, eux qu’on n’attendait même pas au Play-in en octobre dernier… Ils seront tomber face à plus fort, tout simplement (face AUX plus forts même, jusqu’à preuve du contraire) !

Clap de fin sur la saison 2025-26 pour les Suns ! 🎬☀️

Saison très largement réussie au vu des attentes en début d’année.

Nouveau coach, nouveau projet, bien loin de l’addition de stars à laquelle l’Arizona était contraint d’assister… Et ça a marché.

Atteindre les Playoffs… pic.twitter.com/UY5iXlFASn

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Les stats du match

Avec une première mi-temps catastrophique de Devin Booker (2 points à 0/5 à 3 points), et un match globalement très moyen à 24 points mais 1/6 à 3 points et 6 pertes de balles, la tâche ne s’annonçait pas facile pour Phoenix.

Quatre joueurs finissent tout de même à plus de 20 points : Dillon Brooks (23 points), Collin Gillespie (20 points, 1/6 à 3 points en deuxième mi-temps), Jalen Green (23 points, 1/10 de loin…) et Devin Booker. Pas de quoi rougir donc pour les Suns !

Côté OKC, Shai finit avec 31 points et 8 passes (simple, basique), tandis que Chet Holmgren sort un double double à 24 points et 12 rebonds. Ajay Mitchell fait lui aussi un très bon match avec 22 points, 6 passes, 4 rebonds, à 4/6 du parking.

Le highlight du match

Le lay-up hardcore de Shai… ça a l’air facile, non ?

En intraveineuse cette finition 🥵pic.twitter.com/SFJjUCdvm5

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Premier coup de balais dans ces Playoffs… le Thunder attend désormais de connaître son adversaire au prochain tour. Ce sera très probablement les Lakers, sauf si les Rockets écrivent l’histoire et deviennent la première équipe à remonter un 3-0 !