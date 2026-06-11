Les Spurs ont longtemps cru tenir la soirée parfaite. À la mi-temps de ce Game 4, San Antonio menait 76-49 et venait de signer une première période historique… mais finalement inutile.

Avec 14 tirs à 3 points réussis en première mi-temps, les Texans ont établi un record absolu sur une mi-temps en Finales NBA, symbole d’une réussite extérieure totalement irrésistible. Devin Vassell, parfait dans l’exercice (4/4 derrière l’arc), et Victor Wembanyama, auteur d’un premier acte de patron, ont porté une équipe en état de grâce offensive.

Les 14 tirs à 3-points rentrés par les Spurs en première mi-temps ! 🎥pic.twitter.com/DgMEpq2cTo

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Mais surtout, cette démonstration a aussi permis aux Spurs de s’offrir un autre record majeur : le plus gros avantage à l’extérieur à la mi-temps dans l’histoire des Finales NBA (hors bulle 2020), avec 27 points d’avance. Une marque historique… qui semblait annoncer une soirée sans suspense.

Les dieux du basket en ont décidé autrement

En face, les Knicks ont survécu tant bien que mal à cette première période où ils n’ont inscrit que 15 paniers au total, à peine plus que les Spurs n’avaient déjà rentré de tirs du parking. Une inefficacité criante qui rendait le scénario encore plus improbable. Et pourtant, New York a renversé l’histoire.

Et si les dieux du basket existent, alors ce soir ils s’appelaient Jalen et Ogugua (vrai prénom d’Anunoby… eh oui, OG n’est pas un prénom, sorry pour ceux qui le découvrent). Brunson, en feu avec 36 points, et le OG originel (plus clutch, tu meurs) ont mené les Knicks vers la remontada la plus folle de l’histoire de la NBA.

L’attaque s’est complètement éteinte, plus de mouvement de balle, plus de variation, plus d’inspiration.

Dylan Harper et Stephon Castle ont surnagé, mais le reste du groupe ne peut qu’être blâmé.

Mitch Johnson n’a trouvé aucune solution pour renverser la vapeur ! https://t.co/4W4JU19JFv

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Au final, les Spurs repartent avec deux records historiques… ça, ça reste, mais surtout avec une défaite qui va rester aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Une démonstration offensive record, devenue le symbole d’un match totalement fou et incompréhensible… et c’est ça qui est beau dans notre sport !

La différence entre les deux mi-temps est absolument dingue ! 😅

Une première historique et pleine de records.

Une deuxième pathétique et pleine de remords. pic.twitter.com/iX8jGX3VtK

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