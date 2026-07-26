La WNBA était sur son 31 ce week-end à l’occasion du All-Star Weekend. Toutes les stars de la W étaient à Chicago, et nos trois Frenchies ont bien représenté. Petit récap, en vif !

Les célébrations ont commencé dans la nuit de vendredi à samedi avec la soirée des concours. La first pick, Azzi Fudd, est ainsi devenue la première rookie à remporter le 3-Point Contest en égalant la deuxième meilleure performance de l’histoire du concours en finale avec 30 points. Pour sa première participation en tant que sophomore, Janelle Salaün n’a pas à rougir de sa performance (19 points). La joueuse des Valkyries était la participante avec le meilleur pourcentage du parking cette saison (39,4%) et on devrait la revoir à ce concours très rapidement avec de plus grandes ambitions.

Janelle Salaün, WNBA All-Star üç sayı yarışması performansı.

* Maçta yeni transferimiz Natasha Howard 8 sayı, 4 rib. ile oynadı. pic.twitter.com/gSXHicqx01

— Galatasaray Basketbol & Voleybol (@GSbasket) July 26, 2026

AZZI FUDD, WHAT A PERFORMANCE 🔥

The rookie takes home the 2026 State Farm WNBA 3-point trophy🤩 pic.twitter.com/qBQzNgd3KG

— SportsCenter (@SportsCenter) July 25, 2026

Dans le match des étoiles, la Team Spoon s’est imposée 129 à 122 grâce à la performance MVP de Jonquel Jones (22 points, 13 rebonds et 8 assists en 22 minutes). Sur le parquet, on a trouvé la recette habituelle d’un All-Star Game avec du rythme et un lien proportionnel entre le nombre de sourires et l’absence de défense. Déjà autrice d’un match à 53 points cette saison, Marina Mabrey a pris un nouveau coup de chaud avec 17 points en… 5 minutes en fin de premier quart-temps.

MARINA MABREY TOOK OVER THE 1Q!

17 POINTS | 5-6 FROM DEEP

2026 @ATT WNBA All-Star Game on ABC pic.twitter.com/g7rqmlN0mJ

— NBA (@NBA) July 26, 2026

Faute d’invitation pour le 3-Point Contest, Caitlin Clark a aussi envoyé plusieurs mèches longue distance. Mais en bons franchouillards, le fait marquant du début de match se situait ailleurs. Sur l’une des premières possessions du match, Gabby Williams a planté un tir primé sur une jambe en dédicace au geste signature de Marine Johannès. Une belle action pour fêter la première titularisation d’une Française au All-Star Game.

Gabby Williams a fait un joli clin d’œil à Marine Johannès avec ce one leg three 🥰🇫🇷

(C’est rentré au premier essai) pic.twitter.com/9KqgKv32vl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2026

L’autre moment fort de la soirée a eu lieu dans le second quart-temps, lorsque Dominique Malonga est partie au dunk après un service royal d’Angel Reese. À 20 ans, Doms devient la cinquième joueuse à monter au cercle dans un match des étoiles. Pour sa première invitation, elle a également battu un record de précocité avec son double-double du haut de ses 20 ans.

Dominique Malonga monte au dunk pour son 1er All-Star Game 💥

À 20 ans, elle devient aussi la plus jeune joueuse de l’histoire à réaliser un double-double dans le match des étoiles (12 points & 13 rebonds) 🇫🇷 pic.twitter.com/OlWIZGrdhR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2026

Les Françaises ont pris part à la fête tout le week-end et ce n’est que le début. La seconde nation la plus représentée de la W après les États-Unis est en train de prendre une autre dimension dans la Ligue depuis deux ans. Et peut-être qu’un jour, Dominique Malonga ou une autre battra à son tour le record de points marqués dans l’histoire du All-Star Game, comme Nneka Ogwumike a pu le faire cette nuit à Chicago (127 points en 11 participations).