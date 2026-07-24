LeBron James aux Sixers : « Je voulais une chance de gagner un autre titre »

Tremblement de terre en NBA ce vendredi soir : LeBron James a annoncé sa décision de rejoindre les Philadelphia 76ers pour la dernière étape de sa carrière ! Un choix qu’il a expliqué sur son compte X à travers plusieurs messages.

« Je pensais en avoir fini à la fin de la saison. Je n’étais pas prêt à l’annoncer, et je savais qu’il me fallait un peu de temps pour me décider vraiment, mais j’étais presque sûr d’avoir disputé mon dernier match. J’ai été honnête lors de cette dernière conférence de presse quand j’ai dit que je devais faire le point sur moi-même et déterminer si j’aimais toujours ce sport. Je l’aime toujours sincèrement, et j’ai encore beaucoup à donner.

Ces dernières semaines ont vraiment été exceptionnelles. Je n’ai jamais eu l’occasion de ne pas savoir quoi faire et de prendre le temps de réfléchir, tout simplement. J’ai passé quelques mois incroyables avec tous ceux que j’aime, à essayer d’y voir plus clair. C’est ma dernière décision. Je ne le fais pas pour l’argent. Je ne le fais pas pour ma famille. Pour quoi est-ce que je joue vraiment à ce stade ?

J’ai toujours envie de me sacrifier. J’ai toujours envie de travailler. J’ai toujours envie de me donner à fond. J’ai toujours envie de rivaliser, de gagner et d’avoir une chance de revivre le sentiment de remporter un autre titre de champion.

Je crois que je peux contribuer à faire des Philadelphia 76ers une équipe championne, et je suis tellement impatient de dynamiser une nouvelle base de supporters et de me lancer une dernière fois dans cette incroyable aventure.

Merci à Los Angeles. J’aimerai toujours Miami, et le nord-est de l’Ohio restera toujours ma maison ! »