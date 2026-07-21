Matisse Thybulle débarque aux Lakers : de la défense pour entourer Luka Doncic

Les Lakers continuent de peaufiner leur effectif autour de Luka Doncic. La franchise californienne a officialisé la signature de Matisse Thybulle pour une saison et 3,3 millions de dollars. Un renfort ciblé, avec une mission claire : apporter de la défense, de l’énergie et du spacing sur les ailes.

🚨 Direction les Lakers pour Matisse Thybulle ! https://t.co/LnIMPhh5c0

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Réputé comme l’un des très bons défenseurs extérieurs de sa génération, Matisse Thybulle a été sélectionné à deux reprises dans les All-Defensive Teams au cours de sa carrière (avec les Sixers en 2021 et 2022). Freiné par les blessures la saison dernière, l’ancien joueur des Blazers n’a disputé que 30 rencontres, compilant 6 points de moyenne tout en affichant une excellente adresse à trois points (40%).

Sur les deux dernières saisons, il tourne même à plus de 41 % derrière l’arc, de quoi offrir un profil très complémentaire aux créateurs que sont Luka Doncic et Austin Reaves.

Thybulle s’est fait un nom en NBA grâce à son impact défensif ++.

S’il arrive à éviter les blessures tout en confirmant ses progrès à 3-points, il peut être très complémentaire de Luka Doncic sur les ailes ! pic.twitter.com/8Wxpf0GQfx

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La fin du projet Kuminga ?

Mais la signature de l’américain de 29 ans pourrait également avoir une autre conséquence. Selon plusieurs médias américains, alors que le dossier Jonathan Kuminga semblait se rapprocher de L.A., les discussions avec l’ailier des Warriors semblent aujourd’hui au point mort.

En recrutant Thybulle, les Lakers réduisent leur marge de manœuvre et semblent envoyer un premier signal : à moins d’un trade ou de plusieurs départs dans l’effectif, la piste menant à l’ancien des Hawks paraît désormais plus compliquée que jamais.

En effet, avec cette arrivée, les Lakers comptent désormais 16 contrats garantis. Ils devront donc se séparer d’au minimum un joueur avant le début de la saison régulière…

Les Lakers devront se séparer d’un joueur suite à l’arrivée de Matisse Thybulle (16 contrats garantis dans l’effectif).

Je dis ça je dis rien… pic.twitter.com/3HS0HCF1e4

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Thybulle fait donc son arrivée dans la cité des Anges, et les Lakers semblent parés pour la saison qui arrive ! L’effectif est-il assez costaud pour être prétendant à l’Ouest ? Certains en doutent… une chose est sûre, il faudra faire avec les forces en présence pour Luka Doncic dans un roster dont la construction rappelle fortement celui qui avait permis à Luka Doncic d’atteindre les Finales NBA avec les Mavs.