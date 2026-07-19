Alerte trade en NBA ! Le marché s’était un peu calmé ces derniers jours en attendant l’annonce LeBronesque, mais en cette journée de finale de la Coupe du Monde on a donc droit à une belle breaking news : Zaccharie Risacher déménage… et Luguentz Dort également !

Celui-là on ne l’avait pas vu venir… Trade à trois équipes cet après-midi, avec le départ de Zaccharie Risacher vers Dallas, celui de Luguentz Dort à Atlanta et celui de Ryan Nembhard chez les Hawks également.

WTFFFF !!!! OH LE TRADE !!!! https://t.co/9mj7UhQB6g

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 19, 2026

Après une saison rookie prometteuse mais un exercice sophomore décevant et même la perte de sa place dans la rotation en Playoffs, le n°1 de la Draft 2024 trouve enfin une porte de sortie, très cool, et ce sera donc à Dallas, aux côtés des stars Cooper Flagg et Kyrie Irving. Un déménagement qui devenait obligatoire pour revoir enfin un Zacch conquérant et offensif.

Ce sera désormais à Risacher de profiter de ce nouveau départ dans le Texas pour relancer son début de carrière. Mais attention, rien ne lui sera donné : PJ Washington, Naji Marshall, Caleb Martin font notamment partie des joueurs qui composent les ailes aujourd’hui à Dallas (en attendant un potentiel transfert), en plus de Flagg. Autant dire que le Français devra aller chercher ses minutes.

ZACCHARIE RISACHER TRANSFÉRÉ À DALLAS !!

Le Français n’aura pas fait long feu à Atlanta, après des débuts prometteurs en saison rookie Zacch est sorti de la rotation.

Il va pouvoir se relancer chez les Mavs avec Cooper Flagg, à lui maintenant de se faire violence !! 🙌🇫🇷 pic.twitter.com/6IsNCQrdYo

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Dans l’autre sens, Oklahoma City récupère évidemment trois picks de Draft dans l’affaire, les gars sont collectionneurs, en plus de continuer à faire des économies après les transferts d’Isaiah Joe et Aaron Wiggins (224 millions en salaires + taxe au total après le trade de Dort). De quoi passer sous ce second apron qui terrifie tant les dirigeants NBA dont Sam Presti.

Pour rappel, OKC possédait une team option à 17,7 millions de dollars sur Lu Dort, 17,7 millions qui quittent officiellement les comptes du Thunder pour se transformer en trade exception. Cette flexibilité gagnée permettra d’aborder plus sereinement des futures prolongations de Cason Wallace et Ajay Mitchell.

Mais ce transfert, c’est surtout une mini-révolution du côté du Thunder, avec une institution nommée Lu Dort qui quitte l’Oklahoma : sept saisons en tant que titulaire et défenseur n°1 de l’équipe, champion NBA en 2025 et dans la All-NBA Defensive Team en 2024-25. Dort représentait une partie de l’ADN du Thunder.

C’est la fin de l’ère Lu Dort au Thunder 💔

Mascotte d’OKC, il a vécu les années noires et s’est magnifiquement développé pour devenir champion NBA et un défenseur féroce au Thunder.

Il restera à jamais un chouchou du public là-bas, une page se tourne dans l’Oklahoma ! pic.twitter.com/RY6ZLSDmYs

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Lu Dort qui va désormais former un trident défensif flippant as fuc* du côté d’Atlanta, même si pour mettre des tirs ce sera une autre paire de manches.

L’expérience, la dimension physique et même nasty de Dort vont aider une équipe des Hawks de plus en plus ambitieuse dans la Conférence Est. Atlanta a regoûté aux Playoffs il y a quelques semaines et est même l’adversaire qui a remporté le plus de matchs face aux Knicks (4-2 au premier tour), futurs champions NBA. Et si les Faucons faisaient du bruit en 2026-27 ?

En marge de ce transfert, Atlanta possède également une flexibilité intéressante (plus de 40 millions de cap space en 2027, 4 picks de premier tour de draft à transférer) pour se renforcer à l’avenir. On va également continuer de surveiller le dossier Jonathan Kuminga, agent libre qui pourrait quitter Atlanta cet été dans le cadre d’un sign-and-trade.

Lu Dort

Dyson Daniels

Nickeil Alexander Walker

La ligne défensive extérieure des Hawks… pic.twitter.com/KFaD0zdnHs

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Bonne nouvelle pour notre Frenchie Zaccharie, qui file donc vers de nouvelles aventures avec, espérons-le, plus de minutes et le plaisir retrouvé de jouer au basket dans la plus grande Ligue du monde. Faudra juste pas trop écouter Kyrie en soirée.