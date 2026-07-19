En ce jour de finale de Coupe du Monde, obligé de parler de la Pulga. Alors que la finale de la Coupe du monde 2026 opposera l’Argentine de Lionel Messi à l’Espagne de Lamine Yamal ce dimanche, il est temps de ressortir un passage de la présentation de Giannis Antetokounmpo au Heat. Le Greek Freak n’a pas caché son admiration pour Léo Messi saluant l’immense carrière de l’Argentin !

Ce dimanche, la France sera sûrement plus rouge et jaune que bleue et blanche, mais Giannis Antetokounmpo, lui, n’était pas en reste sur les compliments concernant Lionel Messi.

« Lionel Messi pourrait terminer sa carrière comme l’un des meilleurs athlètes de l’histoire. Il pourrait avoir deux Coupes du monde, je crois qu’il a quatre ou cinq Ligues des champions. Il fait partie des meilleurs. Quand on voit ça, ça vous inspire. C’est un modèle à suivre »

« He might go down as one of the best players of all-time…. when you see that you get inspired. »

At his introductory press conference, @Giannis_An34 sounds off on the importance on being a great leader, just like Argentina/Inter Miami star Lionel Messi! pic.twitter.com/GQB692jOcM

— NBA (@NBA) July 16, 2026

Une prise de parole qui prend une résonance particulière à l’approche d’un rendez-vous historique. Déjà sacré au Qatar en 2022, Lionel Messi a l’occasion d’ajouter une deuxième Coupe du monde à son palmarès, un exploit qui renforcerait encore un peu plus son héritage dans l’histoire du sport mondial.

L’hommage de Giannis dépasse d’ailleurs le simple cadre du football. Champion NBA, double MVP et lui-même considéré comme l’un des meilleurs basketteurs de sa génération, le Grec voit en Messi un exemple de longévité, de constance au plus haut niveau et d’excellence (on en connaît un autre d’exemple de longévité dans le monde de la balle orange… et on aimerait bien savoir où il va jouer d’ailleurs).

Bref, Giannis n’a pas subi de déception footballistique et n’a aucune rengaine contre les Argentins, alors il se lâche allégrement et souhaite s’inspirer des meilleurs.

Petite entorse au contenu basket mais à quelques heures de la finale, les yeux du monde seront braqués sur Lionel Messi (sauf si LeBron veut tester sa côte de popularité face à la finale de Coupe du Monde). Et si l’Argentine venait à décrocher un deuxième sacre mondial, beaucoup estiment que le débat autour du GOAT prendrait une toute nouvelle dimension. Mais même au-delà du foot, qui serait considéré comme le meilleur athlète (tous sports confondus) de tous les temps ?