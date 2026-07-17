Spurs : Dylan Harper devra encore patienter avant d’être titulaire

Après les Finales NBA ratées de De’Aaron Fox et les belles performances de Dylan Harper sur la grande scène, nombreux sont ceux qui estiment que le rookie doit devenir titulaire l’an prochain. Mais visiblement, un changement de hiérarchie à la mène n’est pas au programme à San Antonio.

Dylan Harper va devoir s’armer de patience.

Selon l’insider de The Athletic Jared Weiss, qui couvre les Spurs tout au long de la saison, De’Aaron Fox est toujours considéré comme « un élément essentiel » de l’équipe et gardera donc sa place de titulaire la saison prochaine, avec Harper dans un rôle de Sixième Homme de luxe comme lors de la campagne 2025-26.

Le scénario espéré par les Spurs ? Que le Renard revienne à un niveau All-Star après ses pépins physiques et son niveau catastrophique en finale, afin de retrouver le bel équilibre trouvé la saison passée avec Harper et Stephon Castle. Les deux jeunots sont montés en puissance pendant que Fox se montrait précieux dans sa gestion de l’attaque. La triplette avait ainsi parfaitement accompagné Victor Wembanyama dans son ascension, permettant aux Spurs de déplacer des montagnes malgré leur jeunesse et leur inexpérience.

L’option « transfert de De’Aaron Fox » – souvent mentionné après le fiasco des Finales NBA – ne semble quant à elle pas envisagée à l’heure de ces lignes. Et pour cause : la cote de Fox est au plus bas et son contrat pèse très très lourd (222 millions de dollars sur quatre ans). De plus, les Spurs apprécient toujours l’expérience qu’apporte Fox pendant que le duo Harper – Castle continue d’apprendre les ficelles du métier de meneur.

Dossier : quel avenir pour De’Aaron Fox chez les Spurs ?

L’impact de Victor Wembanyama

Auteur d’une saison rookie hyper solide et de Playoffs assez exceptionnels, Dylan Harper pourrait légitimement demander un plus grand rôle au vu des événements des derniers mois, et par conséquent créer quelques tensions au sein même de l’équipe. Heureusement, la « culture Spurs » devrait permettre de traverser sereinement cette zone de turbulences potentielle. Et Victor Wembanyama n’y est pas pour rien.

Il y a une semaine, Wemby a fait un gros effort financier pour donner plus de flexibilité à la franchise lors des années à venir, notamment dans l’optique de prolonger Stephon Castle et Dylan Harper. Un geste fort qui a pour objectif de maximiser les chances de titre de San Antonio, mais qui envoie aussi un message au reste de l’équipe : si le franchise player fait des sacrifices, tout le monde doit en faire.

Ce message a visiblement été bien reçu par Dylan Harper, qui devrait continuer à accepter son statut actuel. James Harden, l’une des sources d’inspiration de Dylan, a passé trois saisons dans le costume de Sixième Homme au Thunder. Manu Ginobili, mentor d’Harper, a été désigné Meilleur Remplaçant NBA en 2008 et symbolise le sacrifice à la Spurs. Alors le numéro 2 de la Draft 2025 peut bien tenir encore une année en sortie de banc, sans pour autant que ça freine sa progression.

Tout le monde sait que Dylan Harper est destiné à devenir titulaire pour faire de grandes choses en NBA. À 20 ans, il a tout l’avenir devant lui, même s’il a prouvé à plusieurs reprises qu’il n’avait pas le temps.

Correction apportée par @JaredWeissNBA :

« Des personnes proches d’Harper reconnaissent qu’il pourrait endosser le rôle de 6e homme l’an prochain. »

Après l’effort financier de Wemby, un esprit de sacrifice est désormais attendu de l’ensemble de l’effectif selon l’insider. https://t.co/MbQb3HRhAo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 17, 2026