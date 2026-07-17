Scène insolite hier lors de la conférence de presse d’intronisation de Giannis Antetokounmpo à Miami : Pat Riley a chambré Bam Adebayo pour se rattraper d’une petite boulette.

Interrogé sur l’arrivée du Greek Freak et ce qu’elle représente pour le Heat, Pat Riley a listé tous les grands joueurs ayant porté le maillot de Miami pour progressivement faire de la franchise l’une des plus performantes en NBA : Alonzo Mourning, Tim Hardaway Jr., Dwyane Wade, Shaquille O’Neal, LeBron James, Chris Bosh, Jimmy Butler et désormais Giannis.

Quelques minutes plus tard, Patoche s’est rendu compte qu’il avait oublié un nom : Bam Adebayo, nouveau garant de la Heat Culture qui a été trois fois All-Star et nommé six fois dans une All-NBA Defensive Team.

« J’ai oublié de mentionner un gars, et je ne veux pas être mis KO. Bam fait partie de ces gars aussi. Il est arrivé en 2019 et représente le pilier de cette franchise. »

Pat Riley a mentionné tous les grands noms qui ont joué à Miami avant Giannis, puis s’est rendu compte qu’il avait oublié… Bam Adebayo.

« J’ai oublié de mentionner un gars, et j’ai pas envie d’être mis KO. Bam fait partie de ces gars aussi. »

😭😭pic.twitter.com/ZvNESkp1fd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 16, 2026

« Je ne veux pas être mis KO. »

La phrase a fait rire tout le monde, Bam inclus. C’est évidemment une référence à la récente altercation entre le pivot du Heat et Tyler Herro à Las Vegas. Pour rappel, Adebayo a cogné l’ancien joueur de Miami (transféré à Milwaukee en échange de Giannis) en marge de la Summer League, après la révélation de messages privés dans lesquels Herro semble critiquer Bam.

Aucune sanction n’a été infligée par la NBA ni par le Miami Heat, qui préfère aujourd’hui en rigoler.

Pat makes a joke about not wanting to get knocked out by bam – bam replies with a big smile 😊 #heatnation pic.twitter.com/XJ1prK1E5A

— 305 Sports Babe ❣️ (@305sportsbabe) July 16, 2026