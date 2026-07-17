Chaque jour, on se rapproche un peu plus de la décision de LeBron James, mais le King n’a toujours pas annoncé l’identité de sa prochaine équipe. De quoi bloquer ceux qui tentent d’établir le calendrier NBA de la saison prochaine, au regret d’Adam Silver.

Lors d’une apparition au Fanatics Fest à New York, le commissionnaire de la NBA a en effet indiqué que le calendrier prenait du retard alors que LeBron continue de maintenir le suspense sur sa décision :

« Nous devons finaliser le calendrier, et le lieu où jouera LeBron a une incidence sur celui-ci… Cela influencera la manière dont nous établirons le calendrier — la semaine d’ouverture, Noël. J’ai donc besoin qu’il prenne une décision. » – Adam Silver (via CNBC)

Faisant toujours partie des grands visages de la NBA à 41 ans, le King sera sans aucun doute en piste avec sa future équipe lors des moments incontournables de la saison 2026-27, comme l’Opening Night et le Christmas Day. Des moments évidemment retransmis en antenne nationale avec les partenaires de diffusion de la Ligue (ESPN, Amazon Prime, NBC), également suspendus à la décision de LeBron.

Reste donc à voir quel maillot il va porter, avant de pouvoir finaliser le programme.

Le calendrier de la saison NBA est en train de prendre du retard à cause de LeBron James selon Adam Silver :

« J’aimerais qu’il fasse son annonce, pour qu’on puisse finaliser le calendrier. Ça aura un impact sur l’Opening Week, sur Noël. »

via @andrewrsorkin pic.twitter.com/SSo7FcK45x

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 17, 2026

Une saison NBA est composée de 1 230 matchs (82 matchs pour les 30 équipes de la Ligue). 1 230 matchs à organiser en tenant compte des back-to-backs, des déplacements, des oppositions de division et de conférence, et beaucoup d’autres paramètres encore. Autant dire que c’est un joli casse-tête.

Un casse-tête qui demande aux instances de la NBA de s’y prendre bien à l’avance, afin de pouvoir dévoiler le calendrier complet de la saison prochaine aux alentours de mi-août. Alors forcément, quand vous avez un joueur du calibre de LeBron qui n’a toujours pas dévoilé – au 17 juillet – le nom de l’équipe où il jouera en 2026-27, cela complique encore un peu plus les choses.

Qu’Adam Silver se rassure : le King devrait annoncer sa décision dans les jours à venir, ce week-end ou en début de semaine prochaine.