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Le tableau complet de la Free Agency 2026 : retrouvez toutes les signatures et les contrats validés en NBA, récap mis à jour H24 !

Le 26 juin 2026 à 12:15 par Benoît Carlier

Free Agency 2026 Tableau Complet Couverture
Source image : TrashTalk

La Free Agency NBA 2026 ouvrira ses portes dans la nuit du mardi 30 juin au mercredi 1er juillet, à minuit pétante ! Pour s’y retrouver dans ce grand bazar, voici donc le tableau complet qui récapitule tous les mouvements, transferts et signatures, pour ne pas perdre une miette d’info sur les nouveaux contrats qui seront signés cet été.

Chaque jour, vous pourrez retrouver ci-dessous les mouvements des joueurs, afin de s’assurer que vous n’avez absolument rien loupé. Du plus gros All-Star à la petite addition qui peut faire plaisir, voici les joueurs qui sont susceptibles de bouger et faire du bruit, sans oublier de régaler leur banquier. Le système est assez simple, colonne du milieu pour l’ancienne équipe, colonne à sa droite pour la nouvelle équipe si ça bouge, colonne tout à droite pour les contrats. Les contrats en gras vous permettent de cliquer dessus, afin d’être redirigés automatiquement vers l’article officiel et détaillé de l’accord passé. De quoi tout avoir en tête, choisir entre le rapide et le plus pointilleux, et passer un été de rêve en connaissant toutes les signatures !

(!) Rappel important (!)
Les contrats ne peuvent être signés qu’à partir du 6 juillet.
Jusque là les accords resteront verbaux.

*Agent libre restrictif, c’est-à-dire que la franchise d’origine peut s’aligner sur une offre de la concurrence pour conserver son joueur

JoueursFranchise en 2026Franchise en 2027Contrat
LeBron JamesLos Angeles Lakers
Trae YoungWashington WizardsWashington Wizards212 millions sur 4 ans
Zach LaVineSacramento Kings
James HardenCleveland Cavaliers
CJ McCollumAtlanta HawksAtlanta Hawks21 millions sur 1 an
Khris MiddletonDallas Mavericks
Kristaps PorzingisGolden State Warriors
Isaiah HartensteinOklahoma City Thunder
Andrew WigginsMiami Heat
Tobias HarrisDetroit Pistons
Fred VanVleetHouston Rockets
Anfernee SimonsChicago Bulls
Draymond GreenGolden State Warriors
John CollinsLA Clippers
Jonathan KumingaAtlanta Hawks
Kentavious Caldwell-PopeMemphis Grizzlies
Nikola VucevicBoston Celtics
Norman PowellMiami Heat
Harrison BarnesSan Antonio Spurs
Collin SextonChicago Bulls
Jusuf NurkicUtah Jazz
Zach CollinsChicago Bulls
Bogdan BogdanovicLA Clippers
Rui HachimuraLos Angeles Lakers
Luguentz DortOklahoma City Thunder
Kevin HuerterDetroit Pistons
Mitchell RobinsonNew York Knicks
Austin ReavesLos Angeles LakersLos Angeles Lakers185 millions sur 4 ans
Kelly OlynykSan Antonio Spurs
Coby WhiteCharlotte Hornets
Robert WilliamsPortland Trail Blazers
Matisse ThybullePortland Trail Blazers
Gabe VincentAtlanta Hawks
Luke KennardLos Angeles Lakers
Maxi KleberLos Angeles Lakers
Moritz WagnerOrlando Magic
Brook LopezLA Clippers
Quentin GrimesPhiladelphia 76ers
Kelly Oubre Jr.Philadelphia 76ers
Deandre AytonLos Angeles Lakers
Simone FontecchioMiami Heat
Kevon LooneyNew Orleans Pelicans
Bennedict Mathurin*LA Clippers
Ayo DosunmuMinnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves112 millions sur 5 ans
Kenrich WilliamsOklahoma City Thunder
Ziaire WilliamsBrooklyn Nets
Day’Ron SharpeBrooklyn Nets
Dean WadeCleveland Cavaliers
D’Angelo RussellWashington Wizards
Al HorfordGolden State WarriorsGolden State Warriors14 millions sur 2 ans
Jett HowardOrlando Magic
Nicolas BatumLA Clippers
Guerschon YabuseleChicago Bulls
Bradley BealLA Clippers
Ousmane Dieng*Milwaukee Bucks
Kevin Porter Jr.Milwaukee Bucks
Marcus SmartLos Angeles Lakers
Nick RichardsChicago Bulls
Andre DrummondPhiladelphia 76ers
Jalen Duren*Detroit Pistons
Aaron HolidayHouston Rockets
Ochai Agbaji*Brooklyn Nets
Mark Williams*Phoenix Suns Phoenix Suns38 millions sur 3 ans
Jose AlvaradoNew York Knicks
Tari Eason*Houston Rockets
Dwight PowellDallas Mavericks
Kevin LoveUtah Jazz
Daniss Jenkins*Detroit Pistons
Gary Trent Jr.Milwaukee Bucks
Gary HarrisMilwaukee Bucks
Kyle LowryPhiladelphia 76ers
Jordan ClarksonNew York Knicks
Garrett TempleToronto Raptors
Tim Hardaway Jr.Denver Nuggets
Joe InglesMinnesota Timberwolves
Doug McDermottSacramento Kings
Jeff GreenHouston Rockets
Larry Nance Jr.Cleveland Cavaliers
Bismack BiyomboSan Antonio Spurs
DeAndre JordanNew Orleans Pelicans
Taurean PrinceMilwaukee Bucks
Patrick Baldwin Jr.Sacramento Kings
Jaxson HayesLos Angeles Lakers
Dominick BarlowPhiladelphia 76ers
Russell WestbrookSacramento Kings
Walker Kessler*Utah Jazz
Gary Payton IIGolden State Warriors
Thomas BryantCleveland Cavaliers
De’Anthony MeltonGolden State Warriors
David RoddyDenver Nuggets
MarJon BeauchampPhiladelphia 76ers
Bruce BrownDenver Nuggets
Josh OkogieHouston Rockets
Landry ShametNew York Knicks
Marvin Bagley IIIDallas Mavericks
Drew EubanksSacramento Kings
Julian ChampagnieSan Antonio Spurs
Wendell Moore Jr.Detroit Pistons
Jordan McLaughlinSan Antonio Spurs
Javonte GreenDetroit Pistons
Amir CoffeyPhoenix Suns
Thanasis AntetokounmpoMilwaukee Bucks
Ariel Hukporti*New York Knicks
Peyton Watson*Denver Nuggets
Seth CurryGolden State Warriors
Jae’Sean TateHouston Rockets
Anthony GillWashington Wizards
Trendon WatfordPhiladelphia 76ers
Sandro MamukelashviliToronto Raptors
Jericho SimsMilwaukee Bucks
Pat ConnaughtonCharlotte Hornets
Josh MinottBrooklyn Nets
Bones HylandMinnesota Timberwolves
Lindy Waters IIISan Antonio Spurs
Jock LandaleAtlanta Hawks
Precious AchiuwaSacramento Kings
Xavier Tillman Sr.Charlotte Hornets
Collin GillespiePhoenix SunsPhoenix Suns48 millions sur 4 ans
Blake WesleyPortland Trail Blazers
Keaton Wallace*Atlanta Hawks
Micah PotterIndiana Pacers
GG Jackson II*Memphis Grizzlies
Leonard Miller*Chicago Bulls
Jalen Pickett*Denver Nuggets
Jamal Shead*Toronto Raptors
Jonathan Mogbo*Toronto Raptors
Julian Phillips*Minnesota Timberwolves
Craig Porter Jr.*Cleveland Cavaliers
Andre Jackson Jr.*Milwaukee Bucks
Jordan Walsh*Boston Celtics
Mouhamadou Gueye*Chicago Bulls
Mouhamed Gueye*Atlanta Hawks
Trayce Jackson-Davis*Toronto Raptors
Pelle Larsson*Miami Heat
Karlo Matkovic*New Orleans Pelicans
Keon EllisCleveland Cavaliers
Jalen Wilson*Brooklyn Nets
Jamir Watkins*Washington Wizards
Jordan Miller*LA Clippers
Jamaree BouyeaPhoenix Suns
Olivier-Maxence ProsperMemphis Grizzlies
Jaylen Clark*Minnesota Timberwolves
Keshad Johnson*Miami Heat
Amari Williams*Boston Celtics
Kobe Sanders*LA Clippers
Jordan GoodwinPhoenix SunsPhoenix Suns19 millions sur 3 ans
Mohamed Diawara*New York KnicksNew York Knicks10 millions
Ryan Nembhard*Dallas Mavericks
Quinten Post*Golden State Warriors
Jevon CarterOrlando Magic
Brandon WilliamsDallas Mavericks
Mike ConleyMinnesota Timberwolves
Mason PlumleeSan Antonio Spurs
Kyle AndersonMinnesota Timberwolves
Pat Spencer*Golden State Warriors
Tyus JonesDenver Nuggets
Jeremy SochanNew York Knicks
Spencer Jones*Denver Nuggets
Dalen TerryPhiladelphia 76ers
Jeenathan Williams*Golden State Warriors
Trevor Keels*Miami Heat
Tyrese Martin*Philadelphia 76ers
Norchad Omier*LA Clippers
Olivier Sarr*Cleveland Cavaliers
Christian Koloko*Atlanta Hawks
Elijah Harkless*Utah Jazz
JD DavisonHouston Rockets
Sharife Cooper*Washington Wizards
Nick Smith Jr.Los Angeles Lakers
TyTy Washington Jr.LA Clippers
Mac McClung*Chicago Bulls
Trey Alexander*New Orleans Pelicans
Alijah Martin*Toronto Raptors
Antonio Reeves*Charlotte Hornets
Kevin McCullar*New York Knicks
Ron Harper Jr.Boston Celtics
Brooks Barnhizer*Oklahoma City Thunder
Isaiah Livers*Phoenix Suns
David Jones Garcia*San Antonio Spurs
Jamal CainOrlando Magic
Harrison Ingram*San Antonio Spurs
Alex Antetokounmpo*Milwaukee Bucks
Dillon JonesNew York Knicks
Enrique Freeman*Minnesota Timberwolves
Oscar Tshiebwe*Utah Jazz
Colin CastletonOrlando Magic
E.J. Liddell*Brooklyn Nets
Trey Jemison*New York Knicks
Vladislav Goldin*Miami Heat
Lachlan Olbrich*Chicago Bulls
Branden Carlson*Oklahoma City Thunder
Hunter Dickinson*New Orleans Pelicans
Tolu Smith*Detroit Pistons
Moussa Cisse*Dallas Mavericks
A.J. LawsonToronto Raptors
Drew Timme*Los Angeles Lakers
Chaney Johnson*Brooklyn Nets
Caleb Love*Portland Trail Blazers
Chucky Hepburn*Toronto RaptorsToronto RaptorsMontant inconnu
Tyson Etienne*Brooklyn Nets
Koby Brea*Phoenix Suns
Curtis Jones*Denver Nuggets
Chris Manon*Los Angeles Lakers
Isaiah Crawford*Houston Rockets
Max Shulga*Boston Celtics
Daeqwon Plowden*Sacramento Kings
Yuki Kawamura*Chicago Bulls
John Tonje*Boston Celtics
Rayan Rupert*Memphis Grizzlies
Josh Oduro*New Orleans Pelicans
Bez Mbeng*Utah Jazz
Charles BasseyGolden State Warriors
Dalano BantonBoston Celtics
Hayden Gray*Utah Jazz
Jahmir Young*Miami Heat
Jalen Slawson*Indiana Pacers
Killian HayesSacramento Kings
Kobe BrownIndiana Pacers
Malachi Smith*Brooklyn Nets
Neemias QuetaBoston Celtics
Tony BradleyAtlanta Hawks

L’été 2026 promet vraiment d’être chaud !

Tags : Free agency, intersaison, NBA, trade
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