Mohamed Diawara prolonge aux Knicks pour 10 millions de dollars sur plusieurs années !

Alerte Frenchie ! Mohamed Diawara, ailier des Knicks, vient de prolonger dans la Big Apple pour 10 millions de dollars sur plusieurs années. Confiance maximale offerte par le front office new-yorkais !

Cocorico ! La première grosse signature française de cette intersaison 2026 vient de se produire, et c’est du très très bon. Alors qu’ils viennent d’être Champions NBA, les Knicks ont placé leurs billes sur le Frenchie Mohamed Diawara.

Prolongation de contrat à hauteur de 10 millions de dollars sur plusieurs années. Pactole pour l’ailier qui disputait sa première saison dans la Grande Ligue cette année !

🚨 MOHAMED DIAWARA PROLONGE AUX KNICKS !

Plus de 10 millions de dollars sur plusieurs années pour le Français. 👏 https://t.co/ifuRrKWMnK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2026

Certains insiders parlent d’un contrat de 4 ans, mais aucune confirmation de sources plus officielles pour l’instant donc on attendra plus de détails. Mais une chose est sûre, la franchise de la Big Apple fait confiance à Mohamed Diawara !

Parce que cette signature est loin d’être anodine. Alors que les Knicks ont les dossiers Landry Shamet et Mitchell Robinson à gérer, c’est bien Diawara qu’ils ont voulu assurer en premier. James Dolan a en plus de ça précisé que New York ne souhaite pas passer au-dessus du second-apron, vrai choix du front office de placer le dossier Diawara au sommet de la pile.

Alors que James Dolan a annoncé que les Knicks n’iraient pas dans le Second Apron.

Et pourtant New York prolonge Diawara en premier avant Landry Shamet ou Mitchell Robinson.

Vraie marque de confiance ! 👏🙌 https://t.co/DWnkpQbilW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2026

Chapeau à Mohamed Diawara en tout cas ! Bagué une fois cette année, il aura l’occasion de doubler la mise la saison prochaine avec ses Knicks, et on a hâte de voir ça !