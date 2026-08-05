WNBA : Janelle Salaün enchaine avec 21 points face à Toronto

Un seul petit match hier soir en WNBA mais il concernait deux Françaises puisque les Valkyries de Janelle Salaün et Gabby Williams recevaient le Toronto Tempo.

Les résultats de la nuit

Golden State Valkyries – Toronto Tempo : 92-81

Ça tourne plutôt pas mal cette saison à Golden State, pour la deuxième saison seulement de l’histoire de la franchise. 21 victoires et 9 défaites, soit le deuxième meilleur bilan de WNBA à égalité avec les Aces, ça en jette non ?

Sachez en tout cas que ces bons résultats sont à mettre au crédit – entre autres – de nos deux Françaises de la Côte Ouest, Gabby Williams et Janelle Salaün. Et hier soir, si la double All-Star s’est montrée discrète avec 10 points et 7 rebonds, c’est la sista de Tidjane qui a encore envoyé du bois en petits copeaux avec 21 points à 8/12 au tir dont 4/6 du parking, confirmant qu’elle est cette saison l’une des meilleures shooteuses de toute la Ligue et l’une des favorites au trophée de 6th Woman of the year.

This duo in Ballhalla tonight >>> 🤩

In tonight’s win over the Tempo, the @valkyries secure the 3-0 record in the season series, and there were two players that stood out!

Janelle Salaün: 21 PTS | 4 3PM

Kayla Thornton: 20 PTS | 4 3PM#WNBASeason30 pic.twitter.com/1xfxoIlPzF

— WNBA (@WNBA) August 5, 2026

Les Valkyries se sont imposées 92-81 grâce également à 20 points de Kayla Thornton, alors que pour Toronto les 21 points de Nyara Sabally n’ont pas suffi. Ce soir quatre matchs au programme, avec Dominique Malonga, Noémie Brochant, Nell Angloma et les trois Françaises du Liberty sur les planches !