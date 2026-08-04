La reconstruction continue à Sacramento, et les Kings cherchent désormais un vétéran capable de guider leur nouveau joyau, Darius Acuff Jr.. Selon Jake Fischer, la franchise explore plusieurs pistes sur le marché des agents libres, avec deux noms qui ressortent : Russell Westbrook et Victor Oladipo.

L’idée est simple à Sacramento : offrir un mentor au 7e choix de la Draft, Darius Acuff Jr., un petit génie appelé à prendre rapidement les commandes du backcourt californien.

Dans un premier temps, le choix de prolonger le Marsu, Russell Westbrook, paraît évident. Après avoir disputé 64 matchs sous le maillot des Kings la saison passée, l’ancien MVP a encore montré qu’il pouvait produire (15,2 points, 6,7 passes et 5,4 rebonds de moyenne) tout en apportant son énergie et son expérience à un vestiaire… et puis Russ West en mentor, ça claque !

Russell Westbrook and Victor Oladipo rank as two of several veteran guard options Sacramento will continue weighing for a late-summer back court addition, sources say. The Kings were among several teams that observed Oladipo workout in Las Vegas during Summer League. https://t.co/bPV3tl480h

— Jake Fischer (@JakeLFischer) August 4, 2026

Autre option (plus surprenante) : Victor Oladipo ! Éloigné des parquets NBA depuis 2023, l’ancien All-Star rêve d’un retour et pourrait lui aussi jouer un rôle de grand frère auprès d’Acuff Jr., si son physique le lui permet.

Il n’empêche que miser sur Oladipo peut représenter un risque plus grand que de prolonger Russ West. Bien sûr, faut-il encore que ce dernier accepte… quand on se souvient des tensions de fin de saison à Sacramento, on peut se poser des questions.

Victor Oladipo, lui, serait déjà bien content de remettre un pied dans la ligue. Donc on imagine bien que Kings ou pas, tant qu’il est là… c’est tout bénef’ !

Victor Oladipo, 34 ans, en larmes après son workout devant plusieurs GM à Las Vegas 🥹

Il donne tout pour obtenir une dernière chance en NBA ! https://t.co/4ZrWT5BEtz pic.twitter.com/pspOeNLJuc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 15, 2026

Après une saison bouclée à 22 victoires pour 60 défaites, Sacramento veut « light the beam » et semble donc avoir choisi sa direction : miser sur sa jeunesse tout en s’entourant de vétérans expérimentés. Reste à savoir sur qui les Kings vont décider de miser.