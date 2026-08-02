Deux rencontres étaient au programme cette nuit en WNBA, avec un nouveau finish complètement fou à Chicago et une victoire importante du Liberty à Phoenix. Sydney Taylor a crucifié les Aces au buzzer, tandis que Sabrina Ionescu a guidé New York dans un succès précieux à l’extérieur. Malgré la défaite, A’ja Wilson a encore écrit une page de l’histoire de la ligue.

Les résultats de la nuit

Chicago Sky – Las Vegas Aces : 84-83

– Las Vegas Aces : 84-83 Phoenix Mercury – New York Liberty : 92-94

Le match de la nuit a offert un scénario totalement renversant à Chicago. Mené de 13 points à l’entame du dernier quart-temps puis encore de 10 unités à sept minutes de la fin, le Sky a signé une incroyable remontée avant de s’imposer grâce à un shoot de malade à 1 seconde du terme de Sydney Taylor.

La meneuse rookie (non drafté, s’il vous plaît) a parfaitement utilisé un écran pour se libérer sur la remise en jeu et a envoyé une BOMBE à moins d’une seconde de la sirène pour la victoire. Avec 29 points, elle offre au Sky un succès de prestige qui met fin à une série de sept défaites consécutives face aux championnes en titre… ça c’est de la WIN !

SYDNEY TAYLOR GAME-WINNER OMG 😱

The undrafted Chicago Sky rookie came up clutch! pic.twitter.com/ikxlDSeEeC

— SportsCenter (@SportsCenter) August 1, 2026

En face, A’ja Wilson a pourtant encore livré un récital avec 36 points, 12 rebonds, 4 passes et 2 contres. La MVP continue d’empiler les performances historiques avec son 10e match à plus de 30 points cette saison, tout en grimpant à la 13e place des meilleures scoreuses de l’histoire de la WNBA et en dépassant Lisa Leslie pour la 14e place au nombre de paniers inscrits.

History followed A’ja Wilson once again 👏

A’ja Wilson poured in 36 points for her league-leading 10th 30-point game of the season.

She also moved into 13th on the WNBA’s all-time scoring list and passed Lisa Leslie for 14th on the league’s all-time field goals made list.

36… pic.twitter.com/I4mmsjZFqH

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À Phoenix, le Liberty a retrouvé le sourire en s’imposant 94-92 au terme d’une rencontre accrochée. Sabrina Ionescu, impériale, a montré la voie avec 27 points et 10 passes décisives. New York a surtout fait la différence sur la ligne des lancers avec un parfait 19 sur 19.

Court Origins, Sabrina style 😎

Sabrina Ionescu knocked down four triples on her way to 27 PTS, 10 AST and 7 REB in the @nyliberty‘s 94-92 win! #WNBASeason30 pic.twitter.com/OGmtAJ8ooc

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Côté Mercury, DeWanna Bonner et Kahleah Copper ont chacune inscrit 25 points, mais leur réveil dans les dernières secondes est arrivé trop tard. Bonner en a également profité pour disputer son 565e match en WNBA, égalant Diana Taurasi à la deuxième place du classement historique dans cette catégorie.

Nos Frenchies

Côté Françaises, Marine Johannes retrouve petit à petit le chemin du panier et a inscrit 5 points en 14 minutes de jeu. Pauline Astier a, elle, été discrète avec 6 points, tout comme Marine Fauthoux en sortie de banc avec 2 petits points en 12 minutes.

La WNBA se poursuit dès ce soir avec notamment un magnifique Lynx – Fever, les numéros 1 de la ligue face à Caitlin Clark… ça promet !