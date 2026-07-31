Le décollage est officiel. Nike a dévoilé ce vendredi le premier logo personnel de Victor Wembanyama, tout en annonçant la prolongation de son contrat avec le Français. Une double annonce qui confirme également l’arrivée prochaine de la très attendue Wemby 1, sa première chaussure signature.

Victor Wembanyama n’est plus seulement le phénomène que tout le monde s’arrache sur les parquets. Il devient aussi l’un des principaux visages de Nike.

Et pour marquer le coup, l’équipementier américain a publié une vidéo à l’ambiance cosmique : une supernova explose, un pulsar apparaît, puis les initiales « VW » prennent forme dans l’espace… laissant deviner les contours de visage d’un Alien. Du grand art !

La vidéo d’annonce de la prolongation de Victor Wembanyama ! 🌟

🎥 : @Nike pic.twitter.com/6CyKljEM49

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2026

Au-delà du logo, c’est surtout la confiance de Nike qui saute aux yeux. La marque à la virgule a officialisé une prolongation de longue durée avec le pivot des Spurs, qu’elle décrit comme un « talent générationnel » capable d’inspirer la prochaine vague de basketteurs.

Et cette annonce n’arrive évidemment pas seule. En dévoilant ce nouveau logo, Nike confirme aussi l’arrivée prochaine de la Nike Wemby 1, la première chaussure signature du Français. Un privilège réservé à une poignée de stars seulement… COCORICO !

« Nous sommes fiers de continuer à accompagner Victor Wembanyama dans son parcours avec Nike. En tant que l’un des athlètes les plus uniques et influents au monde, Victor est un talent générationnel qui continue d’inspirer la prochaine génération de joueurs. Nous sommes enthousiastes à propos de tout ce que nous avons construit ensemble et nous avons hâte de célébrer encore davantage de succès à venir »

Nike on re-signing Wemby:

“We are proud to continue supporting Victor Wembanyama’s journey with Nike. As one of the most unique and influential athletes in the world, Victor is a generational talent who continues to inspire the games next generation. We are excited about all… https://t.co/vBnywBdvC4

— Nick DePaula (@NickDePaula) July 31, 2026

La Wemby-era débarque donc chez Nike… une nouvelle preuve que, pour Nike comme pour toute la planète basket, l’Alien est le symbole qui mettra des étoiles dans les yeux de toute une génération !