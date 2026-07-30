LeBron James et ESPN proches d’un accord pour une série documentaire ?

Le dernier chapitre de la carrière de LeBron James pourrait bien être immortalisé. Selon The Athletic, ESPN est tout proche d’un accord avec le King pour produire une série documentaire au cœur de sa première saison avec les Philadelphia 76ers. Un projet qui rappelle forcément The Last Dance… même si son entourage nuance en rappelant que personne ne sait quand LBJ tirera sa révérence.

À Philadelphie, LeBron James ne sera peut-être pas seulement observé par les défenses adverses. D’après The Athletic, un accord entre ESPN et le quadruple MVP est en passe d’être trouvé afin de suivre les coulisses de son aventure chez les Sixers.

Les négociations seraient dans leur dernière ligne droite et une équipe de tournage pourrait accompagner LeBron tout au long de la saison, avec également des images inédites retraçant les grandes étapes de son incroyable carrière.

LBJ n’est pas MJ

Forcément, l’annonce a immédiatement fait penser à The Last Dance, la série culte consacrée à Michael Jordan et aux Bulls de 1997-98. Beaucoup y ont vu le signe que la retraite de LeBron approchait et que Philadelphie serait son ultime défi.

Sauf que Maverick Carter, manager historique et partenaire d’affaires de LeBron, a rapidement calmé les spéculations.

« Nous ne ferons PAS comme ‘The Last Dance’. LeBron ne sait même pas quand sera sa dernière saison »

We are NOT doing anything like the “last dance” LeBron doesn’t even know when his last season is

— Maverick Carter (@mavcarter) July 30, 2026

Le documentaire pourrait donc bien voir le jour, mais sans être présenté comme le récit de la fin de carrière du King. D’autant que Rich Paul, son agent, a récemment laissé entendre que LeBron pourrait encore jouer quelques saisons de plus. De quoi rappeler une évidence : tant que LeBron James ne connaît pas lui-même la date de son dernier match, difficile de parler de « dernière danse ».