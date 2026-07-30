Annoncé comme la nouvelle tête d’affiche de l’ASVEL il y a encore quelques semaines, Sylvain Francisco ne disputera finalement pas la moindre minute sous les couleurs villeurbannaises. Courtisé tout l’été par le Panathinaïkos, le meneur français s’est envolé pour Athènes dans un feuilleton aussi express que spectaculaire.

Le mercato européen nous a encore offert un scénario dont il a le secret. Présenté en grande pompe par l’ASVEL, Sylvain Francisco était censé devenir le visage du nouveau projet de Tony Parker. Résultat ? Un clip d’annonce, quelques photos… puis direction la Grèce. En l’espace de quelques heures, le dossier a totalement basculé et le meneur des Bleus s’est engagé avec le Panathinaïkos, sans avoir porté une seule fois le maillot villeurbannais en match officiel.

OH WOW

Sylvain Francisco rejoint finalement le Panathinaïkos, sans jouer la moindre seconde avec l’ASVEL ! 😱

Parmi ses nouveaux coéquipiers, Guerschon Yabusele, Mathias Lessort et Moustapha Fall. https://t.co/3BXxLVQJCk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 29, 2026

Ce revirement n’est pourtant pas sorti de nulle part. Depuis plusieurs semaines, le champion d’Europe grec poussait pour attirer l’ancien meneur du Zalgiris Kaunas, auteur d’une saison référence en EuroLeague (16 points, 6 passes). L’ASVEL, de son côté, assurait que le Français ne bougerait pas malgré les nombreuses rumeurs… mais la réalité économique a fini par reprendre le dessus.

L’ASVEL dans le flou…

Le club rhodanien traverse en effet une période particulièrement délicate. Après le refus d’homologation d’un partenaire majeur par le gendarme financier de la LNB (DNCCG), le budget annoncé à 59 millions d’euros a été drastiquement revu à la baisse (24 millions), rendant beaucoup plus compliquée la gestion d’une masse salariale ambitieuse.

After Sylvain Francisco’s move to Panathinaikos, more ASVEL players are on the verge of leaving 😳

The list includes Daniel Theis, Armoni Brooks, and other players: https://t.co/KgtdM8pWzV pic.twitter.com/jLBHoq85JB

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Dans ces conditions, conserver Francisco (4 ans à 16 millions d’euros) devenait un véritable casse-tête. Le Panathinaïkos a alors sorti le chéquier pour racheter son contrat, avec un buy-out estimé entre 450 000 euros et un million selon les différentes sources. Une rentrée d’argent bienvenue pour les finances de l’ASVEL, même si la crédibilité du club est touchée et que, sportivement, le coup est difficile à encaisser.

Pour Sylvain Francisco, le choix est aussi celui de la stabilité. Athènes lui offre un contrat longue durée, un prétendant sérieux au titre en EuroLeague et un effectif taillé pour jouer les premiers rôles. Il y retrouvera d’ailleurs des compatriotes avec Guerschon Yabusele, Mathias Lessort et Moustapha Fall, dans une équipe qui n’a jamais caché ses ambitions.

Cette histoire laisse malgré tout un goût étrange. L’ASVEL perd son joueur phare avant même de l’avoir vu évoluer, tandis que Francisco change encore de destination après un été mouvementé. Un feuilleton éclair qui en dit long sur l’état dans lequel se trouve le club de Tonny Parker et qui résume assez bien un mercato européen où une vidéo de présentation peut être le seul souvenir laissé par une recrue.

Dream of a little kid. pic.twitter.com/E8zVkfQ5Ua

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 30, 2026