Draymond Green prolonge aux Warriors pour 27 millions de dollars sur 1 an

Draymond Green s’est mis d’accord avec sa direction. Après avoir rejeté sa Player Option à 27,7 millions de dollars pour donner de la flexibilité aux Warriors, l’ailier-fort a finalement accepté la même somme. Ses dirigeants n’ont pas su convaincre LeBron James.

Le symbole d’une relation de confiance qui fonctionne depuis longtemps. Draymond Green et les Golden State Warriors s’étaient visiblement mis d’accord. Si LeBron James arrivait en Californie, la franchise offrirait à son ailier-fort un contrat moins élevé, mais sur la durée. En revanche, s’il ne venait pas, il aurait le droit à sa Player Option qu’il avait lui-même refusé il y a quelques semaines pour tenter d’attirer son ami.

Avec la signature du King à Philadelphie, le nouveau contrat de DG a été rapide à faire. Selon Shams Charania, il touchera ses 27,7 millions de dollars la saison prochaine.

🚨 DRAYMOND GREEN RESTE À GOLDEN STATE ! https://t.co/gJHceNRY3q

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Cet accord financier met la banque des Warriors en difficulté. Ils sont dans le Premier Apron, à 8 millions du Second alors qu’il reste encore trois places disponibles dans l’effectif. Un move qui semble donc être geste de reconnaissance pour l’ensemble de l’oeuvre de l’aboyeur et de temporisation dans le projet des Californiens.

Car même si Stephen Curry ne se fait plus tout jeune et que le temps est compté, Golden State semble dans l’impossibilité de faire quoi que ce soit cette saison. Mais l’été prochain tous les joueurs majeurs de l’effectif seront en fin de contrat et alors les dirigeants auront toute la flexibilité du monde pour tenter de construire un dernier effectif compétitif autour du meneur.

C’est la saison de tous les dangers pour Golden State.

Curry est en dernière année de contrat.

Butler est en dernière année aussi.

Draymond est en dernière année aussi.

Avec un management qui oscille entre maximiser le présent et préparer le futur, attention aux Warriors… pic.twitter.com/hU3YrIPbgH

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Alors oui cette saison Draymond Green sera cher et ce contrat condamne presque déjà la saison des Warriors, mais le dernier vrai virage de cette dynastie sera pris à l’été prochain. Chers fans, patience… encore une fois.