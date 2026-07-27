C’est l’été, LeBron James a enfin pris sa décision et le prochain match NBA n’aura lieu que dans plus de deux mois. Heureusement, Alex arrive avec deux heures d’émission À La Carte sur la chaîne préférée de votre chaîne préférée.

Dans ce nouvel épisode, notre Alexinator national reçoit Éric sur le canapé vert. Au programme, retour sur le Paris Card Show 2026 et focus sur les occupations estivales des collectionneurs de cartes. Les deux compères évoquent aussi leurs découvertes de sites dédiées aux cartes tout en discutant de leurs récentes acquisitions. Bonne émission et bonnes vacances à tous !

Émission d’été de #ÀLaCarte qui arrive vers 12h30. Plus de 2h de vidéo sur fond de cartes bien sympathiques 👀👀 pic.twitter.com/mpP6xUsu2M

— Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) July 22, 2026