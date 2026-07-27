Les Nuggets conservent Spencer Jones : Denver dans le Second Apron !

Le Oklahoma City Thunder a mis les Denver Nuggets en difficulté en proposant un contrat de 12 millions de dollars sur 2 ans à Spencer Jones. Mais la franchise du Colorado a choisi de s’aligner et de retenir l’ailier quitte à se mettre en grande difficulté financière.

Spencer Jones a montré de très bonnes choses lors de sa saison sophomore. De la défense, de l’intensité permanente et quelques promesses de l’autre côté du parquet qui ont excité les fans de Denver. Le poste 3/4 a même planté 20 points lors d’un match de Playoffs face aux Wolves.

Alors logique, pour les Nuggets, de vouloir le retenir et ne pas l’offrir au Thunder, surtout pour 12 millions sur 2 ans. Mais en s’alignant, ils se sont mis dans la panade financièrement parlant. Shams Charania a précisé qu’ils étaient désormais la seule équipe dans le Second Apron.

Spencer Jones reste à Denver !

La décision a été prise cette nuit, les conséquences sont donc claires : Denver entre dans le 2nd Apron, et Peyton Watson va être encore plus poursuivi.

Hawks, Bucks, Clippers et un probable candidat fantôme sont sur P-Wat. https://t.co/MmnY41VknQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2026

Pour rappel, voilà les risques pour les équipes étant dans cette zone :

Plus de Mid-Level Exception du tout (même pas la version réduite)

Interdiction d’agréger plusieurs contrats pour monter un deal (ex : tu peux pas envoyer deux joueurs à 10M pour récupérer un joueur à 20M)

Interdiction de signer un joueur coupé s’il touchait plus que le minimum

Interdiction de monter dans la draft via un trade

Limite sur l’envoi d’argent dans les transferts

Mais aussi d’autres problèmes liés à la Draft ou aux Trades si l’équipe y reste trop longtemps. Toutes les franchises fuient donc ce Second Apron comme la peste.

Alors avec ce nouveau contrat de Spencer Jones, deux certitudes (ou presque) viennent de naître. Peyton Watson jouera sans doute sous un nouveau maillot la saison prochaine et même dans l’effectif actuel, les joueurs ayant déjà un contrat, il y aura des transferts dans les temps à venir.

On va pas tourner 15 ans autour du pot : Denver va transférer du monde prochainement.

Que ce soit Cam Johnson, Christian Braun, Aaron Gordon ou des pièces du banc, le management ne va pas rester dans le 2nd apron en tournant les pouces.

Attachez vos ceintures… https://t.co/Mv0Y7S8h2B

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2026

Denver veut gagner avec son duo Jamal Murray – Nikola Jokic, mais devra le faire avec moins de pièces la saison prochaine. Il va falloir être malin.