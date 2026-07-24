LEBRON JAMES SIGNE CHEZ LES SIXERS !!!!! Apéro TrashTalk

LeBron James est un joueur des Philadelphia 76ers ! Cette phrase est réelle ! LeBron a en effet annoncé son choix ce vendredi soir, et ça valait évidemment un Apéro en urgence !

Après des semaines d’attente, on a enfin appris la décision du King et c’est en Pennsylvanie qu’il finira sa carrière avec – on espère pour lui – une nouvelle bague au bout des doigts. Que penser de ce choix ? Et le feet avec ces Sixers ? Qui peut rivaliser avec cette équipe ? On fait le point à chaud sur la Free Agency de LeBron, sa dernière en carrière !