Luguentz Dort à Atlanta : la défense des Hawks de plus en plus flippante

Les Hawks ont récupéré Luguentz Dort dans un échange à trois équipes avec le Thunder et les Mavericks. L’arrivée de l’arrière Canadien donne une toute autre dimension à la défense des Faucons.

C’est un joli coup réalisé en scred par les Hawks. Luguentz Dort, l’un des meilleurs défenseurs extérieurs du circuit, arrive à Atlanta dans un échange à trois équipes avec OKC et Dallas. C’est précisément dans cet échange que Zaccharie Risacher a été envoyé à Dallas. L’arrivée du désormais ancien joueur du Thunder n’a coûté que trois seconds tours de Draft, qui atterrissent tous dans la collection de Sam Presti.

Atlanta construit son mur défensif

Les Hawks, autrefois moqués pour leur défense, ont pris un virage à 180° et pourraient bien être l’une des équipes les plus difficiles à attaquer, en tout cas sur les lignes arrières. Dyson Daniels et Nickeil Alexander-Walker, en plus d’être les deux derniers lauréats du MIP (respectivement 2025 et 2026), sont de redoutables défenseurs. L’arrière Australien étant une référence en matière d’interceptions. Le cousin de SGA est plus discret mais non moins coriace loin du ballon, et voici maintenant Lu Dort qui entre en piste.

Lu Dort

Dyson Daniels

Nickeil Alexander Walker

La ligne défensive extérieure des Hawks… pic.twitter.com/KFaD0zdnHs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 19, 2026

L’arrivée du Montréalais offre une solution de plus pour les Hawks d’envoyer le meilleur extérieur adverse au mitard, et ce dans un autre registre, bien plus rugueux, et parfois même plus limite, mais qui va donner de quoi faire péter des plombs aux adversaires, inutile de dire que Dort ne devrait pas changer de style de jeu en Georgie.

Les possibilités ne manqueront pas pour stopper la star adverse. Daniels qui utilise ses longs segments pour couper les lignes de passes, Alexander-Walker qui assure toujours off-ball, et si par miracle ces deux-là sont passés, maintenant il y a Lu Dort qui fait parler sa puissance physique. Tous les profils sont interchangeables.

Congratulations you beat the Dyson Daniels and NAW point of attack defense. Here’s a Lu Dort elbow right in your face.

— Matt (@Mahcus_Smaht) July 19, 2026

Reste à marquer des points de l’autre côté

Bien sûr, la grosse inconnue se situe en attaque. A part NAW et Onyeka Okongwu la saison dernière, personne n’est connu pour avoir un shoot extérieur extrêmement fiable à ATL. Jalen Johnson n’est pas une foudre de guerre et Dyson Daniels est carrément mauvais, disons les termes. Quin Snyder va devoir trouver la bonne formule pour faire fonctionner ce collectif.

Dort a tourné à 41,2% de loin en 2024/25 mais est retombé à 34,4% la saison passée. Lui qui bénéficiait des espaces créés par SGA, J-Dub ou encore Holmgren, n’a pas un effectif aussi performant du parking pour écarter le jeu à sa convenance à Atlanta. Il revient également lui de retrouver son adresse d’antan pour redevenir l’un des 3&D les plus redoutables de la NBA et éviter que le spacing des Hawks ne ressemble à un studio parisien un soir de crémaillère. Construire un mur, c’est bien, le faire avec ses propres briques de loin, c’est moins fou.

Toutefois, le risque est limité, car le Thunder venait juste d’activer la team option du contrat de son désormais ancien arrière, à hauteur de 17,7 millions de dollars. Si tout fonctionne bien, l’association pourrait durer, si ça ne fonctionne pas comme prévu, alors les Hawks pourront facilement laisser partir le joueur au bout d’un an maximum.

Sur le papier, les Hawks ont considérablement renforcé leur défense extérieure, mais ont désormais un gros point d’interrogation en attaque. Quin Snyder a des outils à utiliser, mais c’est à lui de faire fonctionner la machine.