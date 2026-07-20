Zaccharie Risacher, un nouveau départ à Dallas ?

Le pari Atlanta est déjà terminé. Deux ans après avoir été sélectionné en première position de la Draft 2024, Zaccharie Risacher quitte les Hawks et rejoint les Dallas Mavericks dans un échange à trois équipes impliquant également Oklahoma City. Une sortie prématurée qui ressemble à un échec… mais qui offre peut-être au Français la meilleure opportunité de relancer sa carrière.

Le couperet est tombé. Zaccharie Risacher ne portera plus le maillot des Hawks. Dans un trade à trois équipes, Atlanta récupère Lu Dort et Ryan Nembhard, Dallas met la main sur l’ailier français tandis qu’Oklahoma City récupère trois choix du second tour de Draft pour alléger sa masse salariale.

ZACCHARIE RISACHER TRANSFÉRÉ À DALLAS !!

Le Français n’aura pas fait long feu à Atlanta, après des débuts prometteurs en saison rookie Zacch est sorti de la rotation.

Il va pouvoir se relancer chez les Mavs avec Cooper Flagg, à lui maintenant de se faire violence !! 🙌🇫🇷 pic.twitter.com/6IsNCQrdYo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 19, 2026

Le message envoyé par les Hawks est limpide : la franchise n’a pas voulu attendre davantage le développement de son ancien numéro 1 de Draft.

Pourtant, tout avait bien commencé. Auteur d’une saison rookie encourageante (12,6 points de moyenne), Zaccharie avait terminé deuxième du vote de Rookie of the Year derrière Stephon Castle. Mais sa deuxième saison a marqué un vrai coup d’arrêt. Ses statistiques ont chuté (9,6 points et 3,8 rebonds), il est progressivement sorti de la rotation de Quin Snyder et n’a disputé que 22 minutes au total lors des six matchs de Playoffs face aux Knicks.

Dallas, la meilleure chance de repartir de zéro ?

Les Mavericks, désormais dirigés par Masai Ujiri, se seraient activés pour récupérer Risacher cet été. Ils voient toujours en lui un ailier long, mobile et capable de devenir un véritable « 3-and-D ».

Surtout, Dallas construit désormais son projet autour de la jeunesse. Le Français débarque dans une équipe emmenée par Cooper Flagg, premier choix de la Draft 2025. Le talent de Risacher n’a jamais vraiment été remis en question… son développement et son adaptation à la NBA sont, en revanche, au cœur des interrogations.

Dallas aura donc deux numéros 1 de Draft consécutifs sur leurs ailes.

Reste à voir si Zaccharie peut enfin taper dans son full potentiel et se créer une belle place en NBA. Y’a du boulot, mais le talent est là.

Si ça passe pas chez les Mavs par contre… pic.twitter.com/jPC1la0DWo

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Une place à gagner… et rien ne sera offert

Sur les ailes, la concurrence est déjà bien installée. Cooper Flagg apparaît comme un titulaire indiscutable, tandis que PJ Washington, Naji Marshall et Caleb Martin possèdent tous davantage d’expérience NBA que le Français. Certains pourraient quitter Dallas d’ici un an, mais aujourd’hui, Zacc part de loin.

Il devra convaincre son nouveau coach, Dusty May, au quotidien, retrouver son agressivité et surtout montrer qu’il est capable d’avoir un impact des deux côtés du terrain. Car cette fois, il n’aura plus l’étiquette protectrice du jeune rookie en développement.

Cooper Flagg

PJ Washington

Naji Marshall

Caleb Martin

Pas sûr que les 4 soient encore là dans 1 an mais Zaccharie Risacher va devoir faire sa place sur les ailes des Mavs. Rien va lui être donné, y’a 1 indéboulonnable et 3 mecs expérimentés devant lui.

Au boulot.

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L’année de la vérité

Les transferts de numéros 1 de Draft encore sous contrat rookie restent extrêmement rares. Avant Risacher, il fallait remonter à Markelle Fultz ou Anthony Bennett pour voir un premier choix quitter aussi rapidement sa franchise. Une compagnie peu flatteuse…

Mais contrairement à ces exemples, le Français n’a que 21 ans et possède encore une marge de progression. Son tir extérieur, sa taille, sa mobilité et son potentiel défensif continuent de séduire les dirigeants NBA.

Alors, Atlanta a estimé que Zacc n’avait pas progressé assez vite… les Mavs, eux, parient qu’il n’est simplement pas encore arrivé à maturité. À lui de leur donner raison, car cette deuxième chance ressemble déjà à la dernière dans la Grande Ligue !