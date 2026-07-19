Même loin du parquet, Anthony Edwards a trouvé un moyen d’avoir un impact sur les Finales NBA. Présent au Fanatics fest à New york, la star des Wolves a révélé avoir passé un appel en FaceTime à Karl-Anthony Towns avant chacun des matchs des Finales NBA contre les Spurs afin de lui donner quelques conseils tactiques.

Habitué à affronter Victor Wembanyama et les Spurs en saison régulière, éliminé par les Texans en Playoffs, Anthony Edwards a partagé avec son ancien coéquipier, le gros chat, plusieurs détails sur les habitudes des joueurs de San Antonio.

L’objectif était simple : offrir à KAT quelques clés supplémentaires pour mieux lire la défense texane et attaquer les bons espaces.

« Je lui donnais des conseils sur les joueurs, sur les endroits où ils aiment aller, et je lui disais aussi des choses sur Wemby. Je lui ai donné un code de triche, et il a réussi le test »

Anthony Edwards reveals he FaceTimed KAT before every Finals game to give him advice on the Spurs:

“I’d give him tips on which players like to go where and tell him stuff about Wemby. I gave him a cheat code and he passed the test”

(via @KalanHookstv)

pic.twitter.com/ZbV6lkrI8j

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 17, 2026

Une déclaration qui témoigne de la relation restée très forte entre les deux anciens leaders des Wolves, mais qui en dit aussi long sur le boulard assumé de Ant Man. Parce que si on vulgarise, c’est un peu grâce à lui quand même que les Knicks ont gagné (pardon Monsieur) !

Mais cette sortie de Ant confirme également le respect et la peur que suscite déjà Victor Wembanyama dans la Grande Ligue, au point que les équipes cherchent le moindre détail pour tenter de mieux l’attaquer…. vivement la saison prochaine !