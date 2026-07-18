La Summer League touche bientôt à sa fin et six matchs étaient à suivre cette nuit. Les Français Tidjane Salaün et Pacôme Dadiet ont réussi à s’illustrer, tandis que le pick #5 de la Draft Keaton Wagler et son coéquipier des Clippers Sean Pedulla ont illuminé Las Vegas.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Kings : 90-92

: 90-92 Cavs – Bulls : 100-91

– Bulls : 100-91 Knicks – Mavs : 88-110

: 88-110 Heat – Pistons : 101-87

– Pistons : 101-87 Jazz – Blazers : 83-79

– Blazers : 83-79 Clippers – Wolves : 128-120 (OT)

Keaton Wagler a connu des hauts et des bas sur cette Summer League, mais au moins il a terminé sur une bonne note : 26 points en 28 minutes.

De quoi rassurer les fans des Clippers et fermer la bouche de ceux qui le désignent déjà comme un futur bust.

Keaton Wagler (Clippers) termine la Summer League sur une bonne note : 26 points en 28 minutes pour le pick #5 de la Draft !pic.twitter.com/cqpZa0yb1P

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Si Wagler a été solide, c’est son coéquipier Sean Pedulla qui a volé la vedette à tout le monde en réalisant une fin de match de folie.

Le nom de Sean Pedulla ne vous dit probablement rien, mais le joueur des Clippers a explosé hier :

14 de ses 24 points en fin de match, dont 9 dans les 2 dernières minutes de la prolongation.

Le gros coup de chaud de la nuit en Summer League 🔥🔥pic.twitter.com/7J21PSvdzt

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Chez les Français, on note les sorties solides de Tidjane Salaün et Pacôme Dadiet.

Salaün, 6e choix de la Draft 2024 qui va entrer dans sa troisième saison NBA, a terminé avec 18 points, 8 rebonds et 2 contres dans une courte défaite face aux Kings. Il a été l’un des fers de lance des Hornets avec les rookies Hannes Steinbach (22 points, 11 rebonds) et Christian Anderson (18 points, 8 passes).

En sortie d’année sophomore, Tidjane devait montrer qu’il pouvait être productif en Summer League et c’est ce qu’il a fait lors de ses deux derniers matchs. Reste à voir s’il arrivera, à l’avenir, à intégrer durablement la rotation des Hornets au niveau NBA.

Tidjane Salaün 🇫🇷 en Summer League cette nuit :

– 18 points

– 8 rebonds

– 2 contres

– 5/9 au tirpic.twitter.com/BaEpwSIEC9

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Pacôme Dadiet (19 points en 23 minutes) a lui terminé meilleur marqueur des Knicks dans une large défaite face à Dallas. Un peu comme Salaün, le Français de New York avait besoin de s’illustrer en Summer League, surtout en tant que joueur qui va entrer dans sa troisième année NBA.

Sachez aussi que le Français Lucas Dufeal a joué 15 minutes côté Mavs pour 6 points, 6 rebonds et 2 contres.

Les highlights de Pacôme Dadiet 🇫🇷 en Summer League cette nuit :

– 19 points

– 5 rebonds

– 1 interception

– 7/15 au tirpic.twitter.com/162cUBzZ6I

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