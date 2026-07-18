Caitlin Clark devient la première joueuse WNBA de l’histoire à réaliser une performance à plus de 40 points et 10 assists. Une soirée historique à Indianapolis à plus d’un titre !

À 24 ans, Caitlin Clark n’est pas épargnée par les blessures. Absente à 31 reprises la saison dernière, la jeune prodige de l’Iowa a déjà manqué trois rencontres en 2026 pour des douleurs au dos. Alors depuis, la coach Stephanie White prend soin de son joyau en limitant son temps de jeu. Un rôle d’équilibriste pas évident à porter quand on sait à quel point le Fever dépend de sa géniale guard. Mais cette nuit, Caitlin Clark n’a pas eu besoin d’aller dans le rouge pour briser les records face au Storm de Dominique Malonga.

CAITLIN CLARK MONSTRUEUSE CONTRE LE STORM 🔥🔥

🔹45 POINTS (career-high)

🔹10 PASSES

🔹4 INTERCEPTIONS

🔹2 contres, 2 rebonds

🔹11/18 au tir, 6/10 à 3-points

🔹17/19 TIRS FRANCS

Premier 40pts – 10ast de l’histoire de la WNBA, tout simplement 🤯 pic.twitter.com/WiI7twVrGu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 18, 2026

Par où commencer ? Caitlin Clark s’aventure dans des zones jamais atteintes en WNBA jusqu’alors. Non seulement elle explose son précédent record de points (35) et celui de sa franchise, mais elle en profite pour ajouter 10 caviars pour s’offrir le premier 40+ & 10+ de l’histoire. C’est le quatrième soir de sa carrière qu’elle dépasse les 30 points et 10 assists en trois saisons chez les professionnelles, aucune autre joueuse n’a réalisé cet exploit plus d’une fois…

CC est aussi devenu la joueuse la plus rapide à atteindre les 200 ficelles à 3-points en carrière, pour son 74è match WNBA, soit une moyenne de quasiment 3 tirs primés par match sous le maillot d’Indiana. Sur les 6 bombes envoyées face au Storm cette nuit, les deux dernières ont permis de ramener le Fever dans le match puis d’achever Seattle dans la dernière minute.

A NEW CAREER HIGH FOR CAITLIN CLARK 🔥 pic.twitter.com/DGTCWZ5ZY0

— ESPN (@espn) July 18, 2026

FRANCHISE-RECORD 41 POINTS FOR CAITLIN CLARK.

CC is the first player in WNBA history with 40+ points & 10+ assists in a single game 🤩 pic.twitter.com/Mh0iCLWHz6

— Indiana Fever (@IndianaFever) July 18, 2026

Impossible de ne pas mentionner les 19 lancers-francs cumulés par CC, soit plus que toute l’équipe de Seattle réunie, mais cela montre aussi à quel point les défenses sont impuissantes face à une telle force offensive. Malgré sa réputation, la numéro 22 n’a pas non plus abandonné ses coéquipières dans leur propre moitié de terrain avec 4 interceptions et 2 contres pour ponctuer cette ligne de stats extraordinaire.

Caitlin Clark vient de réaliser le plus gros match de sa carrière avec 45 points et 10 assists en 29 minutes. Un ratio à rendre fous les meilleurs scoreurs de la planète mais la star du Fever ne retiendra que la victoire. Avec ce succès (110-107), Indiana consolide sa place dans le Top 6 grâce à un bilan de 15 victoires pour 10 défaites.

« I don’t really care. » 😅

Caitlin Clark so nonchalant about her career-high 45 points to set the Fever scoring record 😂 pic.twitter.com/iUvubfda3z

— espnW (@espnW) July 18, 2026

_______________

À lire aussi : Caitlin Clark fait tomber tous les records NCAA avec style : jusqu’où ira l’enfant prodige de l’Iowa ?