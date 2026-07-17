Qui est Nikola Kusturica, attendu au sommet de la Draft NBA 2028 ?

Élu dans le cinq majeur de la Coupe du Monde U17 récemment terminée, Nikola Kusturica incarne le futur du basketball serbe et européen. Un prospect au talent semblant sans limites, qui aura – hormis tremblement de terre – une place majeure à la Draft NBA 2028. Présentation.

Mais qui est donc Nikola Kusturica ? Et pourquoi UCLA (Université de Los Angeles) a aligné 12 millions de dollars pour le convaincre de venir faire ses dernières classes en Californie plutôt qu’en Europe ?

Parce que Kusturica est un monstre en devenir. Sur le papier, un prospect européen comme on en voit que très peu. Dans sa cour, au même âge ? Luka Doncic, Victor Wembanyama. Liste terminée. Lors de la Coupe du Monde U17, il a rayonné avec des performances juste écrasantes durant la phase finale. 27 points contre la Nouvelle-Zélande, 30 contre la Croatie, 25 face à la Turquie, et 37 contre les États-Unis, qui ont battu la Serbie pour le titre mondial. Un crack, un vrai. Logiquement élu dans le cinq majeur, mais aussi MVP défensif du tournoi.

On parle donc d’un diamant. Un diamant qui a déjà été en parti poli par le FC Barcelone, qu’il a rejoint en 2023. Avant ? La découverte du jeu à Novi Sad, en Serbie, là où il est né. Quelques premières années passées au KK Star, puis les jumelles des plus grands clubs européens avides d’un profil plus qu’unique en matière de talent.

Physiquement, on parle d’un ailier de 2,03m, avec une envergure estimée (pas encore de mesure officielle du côté d’UCLA) à 2,13m. Une montagne, et il n’a que 17 ans.

Records sur records de précocité

Au FC Barcelone, lorsqu’il débarque en 2023, beaucoup de records liés à la jeunesse sont tenus par Eric Vila. Un local, catalan, qui a aussi été formé à la Masia. Il a vu son nom être effacé de toutes les listes par Kusturica. Comme son principal concurrent actuel à la Draft 2028, Joaquim Boumtje-Boumtje (avec qui il a partagé le maillot Blaugrana), il a dominé la Liga U, championnat de développement espagnol pour les talents de moins de 22 ans.

From winning the Next Gen EuroLeague with Barcelona to signing with UCLA 💪🇷🇸

Just a few days ago, Nikola Kusturica closes out the FIBA U17 World Cup with:

📊 24.6 ppg | 6.9 rpg | 2.7 apg | 2.3 spg | 24.7 eff per game 💥#GoBruins https://t.co/D1Wyo6lBBh pic.twitter.com/BrxPpxUTkb

— Hoops Madness (@hoops__madness) July 9, 2026

C’est à 16 ans qu’il fait ses débuts en Liga Endesa, puis en EuroLeague. Pour des miettes en termes de temps de jeu, mais l’essentiel est ailleurs : on compte sur lui et on le croit capable d’affronter des équipes professionnelles. C’est aussi probablement en pensant le conserver encore plusieurs années que Barcelone a choisi de prendre son temps. Les sirènes américaines et leurs millions de dollars ont pourtant réussi leur travail, et avec un an d’avance, Kusturica jouera en NCAA l’an prochain.

Au pays, les médias serbes ne font pas dans la dentelle à l’heure de louer leur futur champion. « Il va marcher dans les pas de Kareem Abdul-Jabbar » en référence à son recrutement par la prestigieuse université dans laquelle KAJ plusieurs décennies plus tôt. D’ailleurs, cette fièvre médiatique ne semble pas trop monter à la tête du garçon. Interrogé par Mozzart Sport après la deuxième place lors du Mondial U17, il a d’abord choisi de parler de son équipe.

« Nous avons tiré des leçons de notre match contre les États-Unis et je pense que si nous devions nous affronter aujourd’hui, le résultat serait bien meilleur […] Bien sûr, c’est agréable de figurer parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, mais ce n’est pas la même chose qu’une victoire. »

Un attaquant de génie… mais pas seulement

Kusturica est un peu le profil couteau suisse par excellence. À la différence que là où le couteau suisse remplit son job sans faille mais moins bien qu’un ustensile spécialisé, le jeune Serbe est déjà énorme dans la plupart des aspects du jeu. Capable de porter la balle sans stresser, il peut aussi driver efficacement car très rapide sur son premier appui. Il n’est pas encore très étoffé physiquement, mais monsieur sait se servir de son corps avec brio.

Kusturica is a projected top 5 player in the class of 2027 and could end up being a transformative prospect to add to a roster and develop for two years

On the same caliber if not better than his teammate Joaquim Boumtje-Boumtje. Top tier prospect born in 2009 https://t.co/BQjdm9akNj

— nbadraftpoint (@nbadraftpoint) June 12, 2026

Défensivement, son envergure – couplée à sa rapidité latérale – lui permet de couvrir des zones assez larges de terrain. Son titre de MVP défensif du tournoi U17 n’est pas usurpé. Capable de bien sentir le jeu au rebond, il brille dans l’exercice face aux jeunes de son âge. En prenant du poids et en construisant son corps, il n’aura aucun mal à être un très bon chien de garde dans les années à venir. D’autant plus qu’il ne rechigne pas vraiment devant la tâche.

Sources : Mozzart Sport, Proballers, ESPN