Qui est Joaquim Boumtje-Boumtje, le futur monstre de la Draft 2028 ?

Lors de la Coupe du Monde U17 qui s’est achevée hier par un nouveau titre pour Team USA, Joaquim Boumtje-Boumtje a éclaboussé la scène de son talent, décrochant le titre de MVP du tournoi et démontrant par la même occasion son immense potentiel.

Il est peut-être l’une des prochaines grandes stars du basket US. En tout cas, il a tout ce qu’il faut pour devenir l’un des visages NBA des années 2030.

Joaquim Boumtje-Boumtje a régné sur le Mondial U17 et a ajouté deux lignes supplémentaires à un palmarès qui gonfle de plus en plus depuis quelques mois.

Champion du monde : check.

MVP du Mondial : check.

EuroLeague NextGen champion : check

EuroLeague NextGen MVP : check

First Team Adidas EuroCamp : check

En portant Team USA vers un huitième titre de champion du monde consécutif, Boumtje-Boumtje a confirmé ses performances XXL réalisées sous le maillot du FC Barcelone, avec qui il a remporté l’EuroLeague des U18 à Athènes en mai dernier. Aux côtés d’un autre phénomène nommé Nikola Kusturica, Joaquim avait là aussi décroché le titre de MVP du tournoi. Autant dire que le gamin de 17 ans rafle tout sur son passage.

Joaquim Boumtje Boumtje a été nommé MVP de la Coupe du Monde U17.

19,6 points

10,9 rebonds

2,1 contres

1,7 interception

En finale contre la Serbie : 20 points, 15 rebonds, 3 contres. 🔥🔥 https://t.co/skHw0fIhcv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2026

Fils du premier Camerounais en NBA

Si le nom de Boumtje-Boumtje vous dit quelque chose, c’est probablement parce que ce blaze n’est pas inconnu en NBA. Le papa de Joaquim – Ruben – a en effet foulé les parquets de la Grande Ligue avec 44 apparitions sous le maillot des Blazers entre 2001 et 2004. Un passage très bref mais historique : Ruben Boumtje-Boumtje est devenu le premier joueur né au Cameroun à jouer en NBA. Il est ensuite passé par la Grèce et l’Allemagne mais a dû raccrocher les sneakers en 2011 à cause d’un problème cardiaque.

C’est pendant que son père Ruben était joueur en Allemagne que Joaquim a vu le jour le 30 mai 2009. Le début d’un parcours singulier pour celui qui est retourné sur le Vieux Continent alors qu’il n’était qu’un ado. Pendant que son papa devenait l’un des principaux dirigeants de la BAL (Basketball Africa League), toute la famille a déménagé en Espagne pour des raisons de proximité.

« Je suis né en Allemagne alors que mon père jouait. J’ai déménagé à Chicago, puis en Floride, au Delaware, avant de revenir en Floride, puis je suis arrivé à Barcelone, en Espagne, à l’âge de 14 ans. Je suis donc né en Allemagne, j’ai vécu aux États-Unis et je vis à Barcelone depuis trois ans. » – Joaquim Boumtje-Boumtje (via CBS Sports)

Barcelone. La Sagrada Família. La Casa Batlló. Son équipe de foot légendaire mais aussi son excellente académie de basket. C’est donc là-bas que Joaquim Boumtje-Boumtje s’est posé en 2023.

Nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle culture, nouveau style de basket. Quand vous passez du circuit AAU aux States à l’environnement d’un club aussi exigeant que Barcelone, le changement peut être brutal. Mais sortir de sa zone de confort est souvent ce qui est nécessaire pour grandir plus vite. Pour se développer. Pour découvrir des facettes de soi-même qu’on ignorait.

C’est exactement ce qui caractérise le parcours de Joaquim Boumtje-Boumtje.

Boumtje-Boumtje, licorne dernière génération

« J’avais vu beaucoup de vidéos de lui à Barcelone et j’ai remarqué que même s’il évoluait au poste 4, il jouait souvent dans le périmètre. Et pour moi, s’il est capable de jouer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, il sera un joueur d’exception. »

Ces mots sont signés Scott Fitch, coach des U17 de Team USA. Le potentiel de Joaquim Boumtje-Boumtje lui a rapidement sauté aux yeux. Et pour cause : sous le maillot de Barcelone en section jeunes, Joaquim a fait étalage de ses qualités pour aider l’équipe catalane à jouer les premiers rôles dans les compétitions U16 puis U18, avec notamment un titre de MVP dans un tournoi prestigieux remporté face au Real Madrid.

Preuve supplémentaire de son talent : Boumtje-Boumtje a été appelé dans l’équipe senior du Barça pour la présaison 2025 afin de remplacer des joueurs partis en équipe nationale, ce qui lui a permis d’avoir un premier aperçu du monde professionnel. Pas mal pour un gamin de 16 ans.

‘27 Joaquim Boumtje-Boumtje had himself a ridiculous outing for Barcelona in the win over Real Madrid in Spain’s Liga U

29 points

6 boards

1 assist

9-15 FG

8-11 3P

3-5 FT

The 6’11 big was part of team USA’s last training camp and is currently playing up 6 years in comp in Spain pic.twitter.com/Q4DIOvnBsQ

— nbadraftpoint (@nbadraftpoint) November 28, 2025

Joaquim Boumtje-Boumtje a confirmé son ascension en Liga U (ligue U22) avec l’équipe réserve de Barcelone, où il a réalisé plusieurs cartons dont un face au grand rival de Madrid (vidéo juste au-dessus). Il a terminé avec des stats globales de 16 points et 6 rebonds en U22. Quand on sait qu’il a affronté des adversaires ayant cinq ans de plus que lui, c’est une production hyper solide.

Mais encore plus que la production, c’est vraiment le profil du gamin qui met des étoiles dans les yeux. Imaginez un poste 4/5 de 2m11 et 102 kilos, mobile et imposant, capable de tirer à 3-points, de tenir la balle, de dribbler, avec en prime une bonne vision de jeu pour trouver ses coéquipiers dans le bon timing. Toutes ces qualités caractérisent le jeu de Joaquim Boumtje-Boumtje.

« Je ne pense pas qu’on puisse me mettre dans une case. Je suis vraiment polyvalent. Je sais tirer, dribbler et faire des passes. Quoi que vous me demandiez de faire, je peux le faire. Je ne fais que montrer la multitude de skills que je peux apporter. » – Joaquim Boumtje-Boumtje

À l’image d’un Victor Wembanyama qui n’a jamais voulu se mettre de limites, Boumtje-Boumtje ne se définit ni comme un intérieur ni comme un extérieur. Il se définit comme un joueur de basket. On parle à la fois d’un garçon qui a joué meneur de jeu jusqu’à ses 14 ans et qui a aujourd’hui une envergure de 2m21 à 17 piges. Vous avez dit « licorne » ?

Sa polyvalence et son profil particulier semblent très bien adaptés à la NBA moderne. Joaquim est parfois comparé à Karl-Anthony Towns, Paolo Banchero ou Cam Boozer. On rappelle que les deux premiers ont été sélectionnés en numéro 1 de la Draft, et que le troisième l’aurait sans doute été aussi s’il n’avait pas été dans une cuvée exceptionnelle avec AJ Dybantsa et Darryn Peterson.

Tout ça pour dire que Joaquim Boumtje-Boumtje est en train de faire tourner la tête des scouts. Son talent, son potentiel, mais aussi son expérience FIBA dans l’un des meilleurs clubs d’Europe, font de lui un prospect cinq étoiles dont le nom sera bientôt sur toutes les lèvres.

Joaquim Boumtje Boumtje in the U17 World Cup quarterfinals:

21 minutes

31 points (11/13 FG, 6/8 3PT)

16 rebounds

4 assists

2 blocks

1 steal

He’s shooting 55% from deep this tourney‼️Has to be the MVP front runner. Just a monster. pic.twitter.com/wFi3AlAk2z

— Zion O. (@DukeNBA) July 3, 2026

Futur 1er choix de la Draft 2028 ?

Après sa formation à Barcelone, Joaquim Boumtje-Boumtje va retourner aux States pour la prochaine grande étape de sa carrière. Direction le basket universitaire, direction Duke ! L’occasion pour lui de se révéler encore plus aux yeux du public américain, qui découvre progressivement le phénomène, et ce après plusieurs années à évoluer quelque peu dans l’ombre en Espagne.

Comme un certain Cooper Flagg, autre prodige passé par Duke qui a été surclassé d’une année, Boumtje-Boumtje a choisi le coach Jon Scheyer pour l’aider à se préparer pour la NBA. Âgé de seulement 17 ans, Joaquim devra passer deux saisons minimum chez les Blue Devils avant d’intégrer la Grande Ligue. Deux saisons pour maximiser son développement, autant sur le plan technique, physique que mental. Deux ans pour s’adapter aussi aux changements entre le basket FIBA et le basket US. Et enfin, deux ans pour essayer d’emmener Duke au sommet, Joaquim intégrant les Blue Devils en compagnie d’une classe de prospects cinq étoiles (Cam Williams, Deron Rippey Jr.).

La Draft NBA 2028 est clairement en ligne de mire pour Joaquim Boumtje-Boumtje. Et même si cette échéance semble encore loin, les premières projections sont très représentatives du potentiel et des attentes autour du bonhomme. Un certain nombre d’observateurs voient en effet Joaquim comme un futur premier choix de draft, rien que ça. Et sa performance au Mondial U17 ne va que solidifier ce statut.

Another elite showing from Duke commit Joaquim Boumtje Boumtje in the U17 World cup in Türkiye.

The 17-year old incoming duke freshman was unbelieve all WC averaging 19.7 PPG, 10.9 RPG, 2.8 APG and 4.2 stocks per game while shooting 59/53/88 splits.

The 7-1 forward continues… pic.twitter.com/S2Xfk9Tay8

— Arman Jovic (@PDTScouting) July 5, 2026