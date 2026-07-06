Rui Hachimura signe aux Clippers pour 28 millions sur 2 ans !

Les Los Angeles Clippers poursuivent leur reconstruction en enregistrant la signature de Rui Hachimura, libre après la décision des Lakers de ne pas le conserver. L’ailier japonais s’engage pour deux saisons et 28 millions de dollars.

🚨 RUI HACHIMURA AUX CLIPPERS POUR 28 MILLIONS DE DOLLARS SUR 2 ANS ! https://t.co/YVZOti76xm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2026

Les Clippers et l’agent de Rui Hachimura se seraient entendus dès le début de la free agency, selon Shams Charania, dans l’espoir de finaliser un sign-and-trade. Les Clippers ont attendu que les Lakers terminent leur marché estival, mais ces derniers ont refusé de coopérer. Rui Hachimura a donc signé directement dans l’autre franchise de Los Angeles… le garçon reste à la maison.

Et @ShamsCharania rajoute que l’accord entre Rui Hachimura et les Clippers était passé depuis le début de la Free Agency, mais que les deux parties attendaient de voir les Lakers faire leurs affaires pour potentiellement faire du deal un sign & trade…

Les Lakers n’ont pas… https://t.co/V763HoeyJk pic.twitter.com/qBLUU8xFIh

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Auteur de la meilleure saison de sa carrière, Hachimura sort d’une année très satisfaisante d’un point de vue personnel. Il a établi le meilleur pourcentage à trois points de l’histoire des Lakers sur une saison (44,3 %), tout en affichant également le meilleur pourcentage à longue distance de l’histoire de la franchise sur une campagne de Playoffs, où il a tourné à 17 points de moyenne, avec 3 tirs à trois points inscrits par match et une adresse impressionnante de 56,9 % derrière l’arc.

Avec près de 52 % de réussite à trois points en carrière en Playoffs, il détient même le meilleur pourcentage de l’histoire de la NBA dans cette catégorie (minimum 50 tentatives)… pour l’instant !

Rui Hachimura finished 5th in the league in three-point percentage last season at 44.3% 🎯 pic.twitter.com/BxHyZMBZp2

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Et malgré tout cela Rob Pelinka n’a, non seulement pas voulu le signer mais a donc également visiblement refusé de monter un sign and trade afin de récupérer des assets et de ne pas perdre son joueur pour rien (allez comprendre) !

Un passage mémorable

Arrivé aux Lakers en janvier 2023 en échange de Kendrick Nunn et de trois choix de deuxième tour de draft, Hachimura aura disputé 228 matchs de saison régulière sous le maillot pourpre et or (12,5 points, 4,2 rebonds, 1,1 passe). Il a contribué au parcours jusqu’en finale de conférence Ouest en 2023, a remporté la première NBA Cup et s’est imposé comme le shooteur à 3 points le plus régulier et fiable de l’histoire des Lakers avec 41,5 % de réussite sur ses 3 saisons et demie à L.A..

Ce départ s’inscrit dans un été mouvementé pour les deux franchises. Les Lakers perdent un nouveau titulaire, tandis que les Clippers poursuivent leur profond renouvellement d’effectif, au point que Jordan Miller, choisi au deuxième tour de la Draft 2023, est désormais leur joueur le plus ancien sous contrat.

Vous vous souvenez du 5 majeur qui a fait passer le premier tour des Playoffs aux Lakers ?

Et bien aucun des cinq ne portera le Purple & Gold la saison prochaine 😳

– Luke Kennard (Suns)

– Marcus Smart (Rockets)

– Rui Hachimura (Clippers)

– LeBron James (en attente…)

-… pic.twitter.com/K6vkXtsqwn

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Rui reste à L.A. mais change de propriétaire, il aura surement à coeur de continuer sa belle histoire californienne, en portant désormais un maillot bleu… celui des Clippers !