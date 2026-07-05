Nathan Soliman termine sa Coupe du Monde U17 par une perf historique !

Si les jeunes Français de l’EDF U17 ne repartiront de Turquie qu’avec une cinquième place, certains constats ont été posés pour la première de Tony Parker en tant que coach. Le premier de ces constats ? Nathan Soliman a tout d’un futur très grand.

La déception de l’élimination en quarts face à la Turquie passée, l’Équipe de France s’est remise au boulot pour bien terminer sa compétition. Deux victoires nettes hier et cet après-midi face à la Lituanie et au Canada, et une cinquième place pas si ridicule au final. Tony Parker aura appris de sa première en tant que coach, le quart reste en travers de la gorge mais un éclair a fendu le ciel de Turquie pendant dix jours. Son nom ? Nathan Soliman, futur ailier de la JL Bourg et leader de sa génération avec le meneur Aaron Towo-Nansi.

Très solide dès le Day 1 face aux États-Unis malgré une lourde défaite, Nathan Soliman a ensuite porté les Bleus durant toute la compétition, jusqu’à ce dernier chef d’œuvre cet aprem face au Canada. Matez moi ces stats :

37 points à 15/19 au tir dont 4/6 du parking, 3/3 aux lancers, 12 rebonds, 3 passes, 4 steals et 1 contre en 29 minutes

Une démo intégrale de l’ancien joueur de Nantes en Elite 2, qui confirme qu’il est bel et bien l’un des joyaux potentiels de la Draft 2028. Avec ces 51 d’évaluation, Nathan Soliman entre d’ailleurs dans l’histoire des compétitions de jeune car dans l’histoire justement, seuls deux gamins ont fait mieux à ce niveau : l’Australien Isaac Humphries (56) et le Malien Oumar Ballo (53). (source : BeBasket)

On retrouvera désormais tous ces gamins un peu partout en France à la rentrée, à Cholet pour Towo-Nansi ou à Bourg pour Nathan Soliman, alors que Tony Parker va s’en aller rejoindre le banc de l’un des projets les plus excitants de l’histoire du basket français avec LDLC ASVEL.

Retenez en tout cas ce prénom, Nathan, et ce nom, Soliman, vous risquez d’en entendre beaucoup, beaucoup parler dans les prochains mois.

La Coupe du Monde du Nath :