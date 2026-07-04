« Éternellement reconaissant » : Jayson Tatum rend hommage à Jaylen Brown

Après neuf saisons passées côte à côte sous le maillot des Celtics, Jayson Tatum a rendu hommage à Jaylen Brown sur Instagram à la suite du trade de son coéquipier. Le duo iconique, titré en 2024 se voit donc séparé mais JT a tenu à dire à JB ce qu’il pensait de lui.

Quatre jours après le trade de Jaylen Brown à Philadelphie en échange de Paul George, Jayson Tatum a pris la parole dans une courte story Instagram dans laquelle on peut voir une photo de lui et Brown accompagné d’un texte hommage !

Les adieux de Jayson Tatum à Jaylen Brown 🥹

« 9 ans ! Je te serai éternellement reconnaissant pour tout ce qu’on a accompli ensemble, pour m’avoir poussé à être un meilleur joueur. Des éliminations au premier tour jusqu’à gagner un titre ensemble, je suis reconnaissant pour tout… pic.twitter.com/mBOfQk7o6R

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026

C’est donc une page des Celtics et de la NBA qui se tourne… mais l’amour entre les deux ne semble pas touché. Selon Shams Charania, Boston a estimé que le duo ne permettrait plus de remporter un nouveau titre, un choix davantage lié à la stratégie de la franchise qu’à une rupture entre les deux joueurs.

Arrivés en 2016 et 2017, Brown et Tatum auront disputé neuf saisons ensemble, atteint plusieurs finales de conférence et remporté le titre NBA en 2024 ! Alors, qui des deux regagnera un titre avant l’autre ?