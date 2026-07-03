Deandre Ayton transféré aux Washington Wizards !

Quelques jours après la signature de sa Player Option, Deandre Ayton s’est fait transféré par les Los Angeles Lakers. L’ancien numéro 1 de Draft est envoyé aux Washington Wizards pour être le back-up d’Alexandre Sarr.

La trajectoire de carrière de Deandre Ayton est un petit peu triste. De premier choix de Draft et pivot titulaire d’une équipe allant en Finales NBA, il se retrouve à devenir la troisième option des Washington Wizards à l’intérieur alors qu’il n’a pas encore soufflé sa 28e bougie.

En effet, les Los Angeles Lakers, selon Shams Charania, ont décidé de l’envoyer dans la capitale contre Jaden Hardy et deux seconds tours de Draft.

🚨 DEANDRE AYTON TRANSFÉRÉ À WASHINGTON !

Jaden Hardy et deux second tours de Draft font le chemin inverse, vers les Lakers ! 👀 https://t.co/REChagcZYD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026

Deandre Ayton venait de signer une Player Option pas très chère pour rester un an de plus, mais avec les arrivées de Walker Kessler et Sandro Mamukelshvili, les besoins de L.A n’étaient plus les mêmes. Ils préfèrent récupérer des tours de Draft tout en partant à la recherche d’un autre troisième intérieur moins cher. Ce qui va permettre de la flexibilité financière pour, à terme, renforcer les autres points faibles de l’effectif.

À Washington, le pivot va pouvoir être une rotation de qualité à Alexandre Sarr et Anthony Davis. Deux joueurs qui ont connu des blessures ces dernières années. De plus, il n’y a pour le moment pas la garantie que le Unibrow reste à D.C.

Deandre Ayton va pouvoir prouver sa valeur pour un joueur avec ce salaire, mais il semble que son aventure en tant que titulaire régulier en NBA soit terminé.