Rayan Rupert signe un two-way contract avec les Sixers, cocorico !

Rayan Rupert rejoint les alléchants 76ers avec un two-way contract nous annonce Shams Charania ! Lui qui avait su convaincre à Memphis reprend le chemin des parquets NBA, mais cette fois sous les couleurs de Philadelphie.

BRAVO @rayanrupert12 ! 🔥

Il signe un two-way contract avec les Sixers.

Au vu de ce qu’il a montré en fin de saison à Memphis, il y a la place de s’imposer sur les ailes derrière Jaylen Brown ! 🙌 https://t.co/68kR5LR5yX pic.twitter.com/EVFRSOOmbA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026

Le Français de 22 ans s’était relancé en fin de saison régulière avec les Grizzlies. Initialement arrivé dans le Tennessee grâce à un contrat de dix jours, et après un passage à Portland, Rupert avait rapidement gagné la confiance du staff grâce à des performances solides, au point de décrocher un contrat two-way pour terminer la saison. En 16 rencontres, le frenchie avait compilé 12 points, 6 rebonds, 2 passes et 30 minutes de moyenne.

Son passage à Memphis a surtout été marqué par une prestation de référence face aux Bucks, avec un impressionnant triple-double de 33 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, établissant au passage son record de points en carrière. Une performance qui avait confirmé les progrès du Tricolore et son potentiel des deux côtés du terrain.

Séduits par son profil, les 76ers lui offrent désormais une nouvelle opportunité avec un contrat two-way. Rupert tentera de s’imposer dans une équipe au nouveau visage avec l’arrivée de Jaylen Brown afin de décrocher une place durable en NBA.