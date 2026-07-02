C’est la bombe du jour : Jaylen Brown débarque à Philadelphie ! Bien que la destination soit inattendue, ce qui surprend le plus c’est la contre partie puisque, en échange d’un potentiel MVP, les Celtics récupèrent un Paul George vieillissant, deux premiers tours de Draft et deux seconds tours de Draft… ça peut paraître un peu léger tout de même !

C’est officiel, Shams Charania vient d’annoncer dans un tweet commençant par « BLOCKBUSTER » : Jaylen Brown est envoyé à Philadelphie en échange de Paul George, un premier pick de la Draft 2028 (qui pourrait se convertir en swap), un premier pick non protégé de la Draft 2031 et deux seconds tours des cuvées 2028 et 2030.

🚨 WOOOOOOWW JAYLEN BROWN AUX SIXERS CONTRE PAUL GEORGE ! 😱😱😱

Deux 1st picks et deux 2nd également envoyés à Boston. https://t.co/tYRUfbvlmC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Après 10 saisons aux Celtics, Jaylen Brown rejoint donc une franchise rivale qui vient d’éliminer les C’s au premier tour des Playoffs 2026. Une issue difficilement imaginable mais qui est aujourd’hui bien réelle.

Il quitte les Celtics après une décennie marquée par cinq sélections au All-Star Game, deux nominations dans les All-NBA Teams, une 6e place au vote du MVP cette saison, un trophée de MVP des Finales de conférence et évidemment un titre de champion NBA accompagné de celui de MVP des Finales en 2024.

Les fans des Celtics vont devoir se faire à l’idée :

Pendant 9 ans, c’était beau, c’est devenu immense en 2024, mais le duo Jayson Tatum – Jaylen Brown est terminé ! pic.twitter.com/4iXn0U6ok8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Les Sixers récupèrent ainsi un multiple All-Star en pleine maturité pour accompagner Tyrese Maxey, V.J. Edgecombe et Joel Embiid (avouez que ça a de la gueule), tout en se débarrassant des 110 millions de dollars restants sur le contrat de Paul George.

Une intersaison menée de main de maître à Philly et un gros coup qui pourrait bien les replacer très haut dans une conférence Est plus relevée que prévue pour la saison 2026-27.