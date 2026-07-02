Après le trade de Jaylen Brown, la hype est immense autour des Sixers !

Philadelphie a frappé un immense coup sur le marché des transferts. En récupérant Jaylen Brown en provenance des Boston Celtics, les Sixers sont désormais une des équipes avec le plus de hype pour la saison 2026-27.

Avec Brown, Philadelphie ajoute un champion NBA, MVP des Finales et l’un des meilleurs ailiers two-way de la ligue. Son arrivée offre une nouvelle dimension à un effectif déjà emmené par Tyrese Maxey et Joel Embiid. Brown représente une véritable option numéro un en attaque, capable de porter une équipe, comme il l’a toujours voulu ! Est-ce que ces Sixers deviendront SON équipe néanmoins ? Pas si sûr…

Maintenant, parlons peu, parlons bien ! Le cinq majeur annoncé est particulièrement excitant : Tyrese Maxey à la mène, le rookie V.J. Edgecombe à l’arrière, Jaylen Brown sur l’aile, Dean Wade et Joel Embiid dans la raquette (en bonne santé si possible). Un mélange d’athlétisme, de défense, de création, de tir… bref, de quoi faire saliver les fans.

Est-ce qu’on est pas sur l’un des 5 Majeur les plus excitants de toute la NBA ? pic.twitter.com/xT3YwFFqKg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

De quoi construire un sacré roster

Pour autant, tout n’est pas encore parfait à Philadelphie. La profondeur de banc reste limitée et pourrait rapidement devenir un point faible sur une longue saison régulière et en Playoffs. Les jeunes comme Labaron Philon (rookie) ou Adem Bona devront franchir un cap, tandis que plusieurs joueurs de rotation restent encore incertains avec des contrats partiellement ou non garantis.

Malgré tout, les Sixers ne sont pas bloqués : la franchise reste légèrement en dessous du seuil de la luxury tax, ils disposent également de plusieurs exceptions pour ajuster l’effectif, notamment une trade exception de 4,2 millions, la mid-level exception et la bi-annual exception. De quoi potentiellement ajouter un ou deux renforts ciblés pour équilibrer un effectif très ambitieux désormais.

Pour l’instant ça manque de banc à Philadelphie mais ils sont en dessous de la Luxury Tax et ont encore quelques ressources (notamment une Trade Exception) pour renforcer tout ça.

Ça peut être très, très sérieux ! 👀

📸 : @BobbyMarks42 pic.twitter.com/LiQGYVuDb7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

La hype s’empare de Philly

Dans une Conférence Est déjà bouleversée par plusieurs mouvements majeurs, Philadelphie rejoint désormais le cercle des grands prétendants. Kawhi, Giannis, maintenant les Sixers de Brown, toujours les C’s de Tatum, les Knicks… manquerait plus que LeBron reviennent à Cleveland, et on ne serait pas loin du niveau de l’Ouest !

Et côté fans, ils sont désormais en droit de se demander si cette équipe peut toucher les sommets. Certains considèrent même déjà ce starting five comme le meilleur depuis bien longtemps… et ils n’ont pas forcément tort (le retour du process !) ?

UPDATED STARTING FIVE:

🔵 Tyrese Maxey

🔵 VJ Edgecombe

🔵 Jaylen Brown

🔵 Dean Wade

🔵 Joel Embiid

Best Sixers starting lineup since…? 🔥 pic.twitter.com/F8hhrk4die

— Sleeper76ers (@sleeper76ers) July 1, 2026

Sur le papier, les Sixers apparaissent comme l’une des équipes les plus complètes de la conférence et peuvent légitimement viser les Finales NBA avec ce cinq majeur en forme. Une seule interrogation demeure : la capacité de Joel Embiid, notamment, à rester en bonne santé tout au long de la saison. Si c’est le cas, attention… et même sans ça, un duo Maxey – JB a de quoi faire peur à une large majorité de franchises !