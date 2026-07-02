Jaylen Brown : un passage aux Boston Celtics immense !

Après 10 ans à Boston, Jaylen Brown va changer maillot. L’arrière a vécu un passage aux Celtics extraordinaire marqué par un titre NBA en 2024. Retour sur une magnifique histoire d’amour.

La fin est brutale. Après quelques jours de rumeurs insistantes, Jaylen Brown est transféré. Mais pas n’importe où, l’arrière est envoyé chez les ennemis de Philadelphie. Mais pas contre n’importe qui, le chouchou du TD Garden est échange contre Paul George. Le séisme en NBA est réel et les déchirements dans le coeur des fans des Celtics profonds.

🚨 WOOOOOOWW JAYLEN BROWN AUX SIXERS CONTRE PAUL GEORGE ! 😱😱😱

Deux 1st picks et deux 2nd également envoyés à Boston. https://t.co/tYRUfbvlmC

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Car plus on aime, plus les au-revoir sont cruels. Et pas le moindre doute, JB et Boston se sont aimés très forts.

Un début tonitruant

Jaylen Brown est choisi avec le 3e pick lors de la Draft NBA 2016 grâce à un pick de Draft arraché aux Brooklyn Nets suite au transfert de Kevin Garnett et Paul Pierce. Si sa première saison est plutôt discrète, sa deuxième va le projeter sur le devant de la scène ainsi que tout le reste du jeune effectif de Boston.

Car lors du premier match de la saison 2017-18, Gordon Hayward, la nouvelle recrue se blesse. Le sophomore et un jeune rookie du nom de Jayson Tatum doivent prendre la relève et assurer sur les ailes. Plus tard, Kyrie Irving rejoint également à l’infirmerie et avant les Playoffs, les autres patrons de l’effectif sont Terry Rozier et Al Horford. Un groupe de leader inattendu qui ravit le Massachussetts pendant six semaines allant au-delà des attentes. Le Milwaukee de Giannis Antetokounmpo est éliminé en sept matchs avant les Sixers de Joel Embiid en cinq (tiens, tiens) et les jeunes Celtics ne s’inclinent qu’au match décisif des Finales de Conférence face aux Cavaliers d’un LeBron James inhumain.

Nobody has won more combined regular season and playoff games since I entered the league 10 years ago

— Jaylen Brown (@FCHWPO) June 27, 2026

Sur la campagne, Jaylen Brown tourne à 18,0 points de moyenne et sort des performances références. Il passe deux fois la barre des 30 unités contre les Bucks et dans le Game 6 face aux Cavs, il n’est pas loin d’emmener son équipe en Finales NBA avec 27 points.

En 2018-19, au retour des autres grosses têtes, la mayonnaise ne prend pas. Kyrie Irving est envoyé à Brooklyn et le message du management est clair : les deux stars de l’équipe sont JT et JB.

Une régularité collective et des progrès individuels

Entre 2020 et 2023, les Celtics tournent autour du but. Deux Finales de Conférence et une Finale NBA qui renforcent le statut de Boston dans la Conférence Est. Les deux jeunes ailiers sont des références, All-Stars chaque année, mais les doutes, en dehors de la fanbase du Massachussetts persistent. Leurs positions sont trop proches, quelques aspects de leurs jeux similaires, « ils ne gagneront pas ensembles ».

Les fans des Celtics vont devoir se faire à l’idée :

Pendant 9 ans, c’était beau, c’est devenu immense en 2024, mais le duo Jayson Tatum – Jaylen Brown est terminé ! pic.twitter.com/4iXn0U6ok8

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Mais la réponse passe par le développement interne. Jaylen Brown était un défenseur d’élite et son jeu offensif à polir ? Sa qualité de drive ne fait que s’améliorer ainsi que son shoot à mi-distance et à 3-points. Si le pourcentage ne le montre pas chaque saison, le volume et l’importance de certaines réussites justifient les heures passées à la salle. Aux lancers-francs ? Les travaux sont colossaux. Sa main gauche était moquée ? Ce n’est plus autant un sujet aujourd’hui.

Un bosseur génial qui semble parfois se rapprocher du niveau de celui qui est le visage de l’équipe, Jayson Tatum. Il le dépasse même, parfois, comme lors des NBA Finals 2022 face aux Warriors et ainsi un autre débat naît : qui est le vrai franchise player ?

L’accomplissement suprême

Et si Jayson Tatum l’est sans doute resté, jamais le débat n’a été aussi équilibré que lors des Playoffs 2024. À partir des Finales de Conférence, Jaylen Brown joue le meilleur basket-ball de sa vie. Il est élu MVP de cette série et qualifie ainsi son équipe pour une deuxième série pour le titre face aux Dallas Mavericks.

Cette fois, pas vraiment de stress, les Celtics sont au-dessus. Et avec quatre matchs sur cinq à plus de 20 points, il porte son équipe. Le Game 3 est le meilleur témoin de tous ses progrès. 30 points, 8 rebonds et 8 passes décisives sur la plus grande des scènes, JB est devenu un des meilleurs joueurs de NBA.

Jaylen Brown aux Celtics, c’est un palmarès XXL :

☘️ 10 saisons

☘️ 5X All-Star

☘️ 2X All-NBA

☘️ 6e du MVP

☘️ MVP des Conférence Finals

Une progression saison après saison, un duo dingue avec Jayson Tatum et surtout, un titre de Champion NBA et de MVP des Finales en 2024 ! 🔥 pic.twitter.com/8dFnbyX5Fm

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Champion et MVP des Finales, il n’est pas sélectionné pour les Jeux olympiques cet été là, ce qui renforce son image de sous-côté, de joueur qui ne sera jamais considéré à sa juste valeur quels que soient ses accomplissements. Injuste oui, mais parfait pour renforcer sa mentalité d’underdog et son lien avec Boston.

Un chant du cygne magistral

La saison 2025-26 est, peut-être le meilleur symbole de cette reconnaissance à part. Jaylen Brown prend le relais d’un Jayson Tatum blessé et envoie la meilleure campagne individuelle de sa carrière. Plus de 28 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne à 48% au tir, 35% de loin et 80% aux lancers pour maintenir Boston en haut de l’Est.

Il termine sixième de la Course au MVP et son exercice est souvent comparé à celui de Scottie Pippen sans Michael Jordan au milieu des années 1990. Enfin, le Robin est devenu Batman… oui, mais non.

Les Sixers récupèrent un multiple All-Star dans son prime aux côtés de Tyrese Maxey, V.J. Edgecombe et Joel Embiid.

Le tout en se débarrassant des 110 millions de dollars de contrat sur 2 ans qu’il reste à Paul George.

Quelle intersaison… 😭 pic.twitter.com/TkkWyHxwij

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JT revient et reprend la lumière, JB rate ses Playoffs, les Celtics se font sortir dramatiquement par Philadelphie et deux mois plus tard, l’arrière est remercié et transféré vers ces mêmes Sixers. Une fin terriblement amère entre deux parties qui ont grandi ensembles et des fans détruits par la décision d’un management qu’ils peinent à comprendre.

Selon Shams Charania, Jaylen Brown ne voulait pas partir de Boston, était attaché à cette ville et cette fanbase. Et ce qui est certain, c’est que l’inverse est vrai. Que ces deux derniers mois n’effaceront pas les souvenirs de 10 ans. Il est devenu une légende d’une des plus grandes franchises de toutes et transféré ou non, ça ne changera jamais.

Selon @ShamsCharania, Jaylen Brown n’a jamais demandé de Trade, n’a jamais demandé à partir de Boston.pic.twitter.com/q3NPHJ8O6w

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10 ans de bons et loyaux services qui resteront dans l’histoire de la Grande Ligue. Le jeune loup, brut en attaque est devenu un leader, un champion, MVP des Finales, un 6e meilleur joueur de la saison. Jaylen Brown est devenu un grand et un nom qu’on pleure de regrets dans les rues de sa ville !