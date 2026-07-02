Celtics vs Sixers : nouvel arc de rivalité suite au transfert de Jaylen Brown ?

Les Celtics et les Sixers entretenaient déjà une certaine rivalité depuis quelques années, et celle-ci pourrait bien prendre une toute nouvelle dimension suite à cet échange entre les deux équipes. Flashback sur cette feud qui dure depuis (au moins) l’arrivée de JB dans la ligue.

C’était dans l’air depuis quelques temps, c’est désormais officiel : Jaylen Brown n’est plus un joueur des Celtics. Le MVP des Finales 2024 s’envole direction Philadelphie. Un échange à la fois évident et surprenant. En effet, on imaginait mal JB continuer sa route à Boston après les différentes péripéties avec sa désormais ancienne équipe, mais on ne le voyait pas pour autant atterrir quelques centaines de kilomètres au sud-ouest, dans la ville de l’amour fraternel.

Car les deux franchises se sont livré des batailles sans merci depuis 2018, et on imaginait mal les deux ennemis faire affaire de la sorte. Revenons sur les séries qui ont marqué cette rivalité. Spoiler alert : ça a souvent été à sens unique mais ça pourrait changer.

Les Sixers ont fait une remontada face aux Celtics au premier tour des Playoffs et deux mois plus tard réussissent ce trade.

Joel Embiid disait : « Ce n’est pas une rivalité, ils nous bottent toujours les fesses. »

Bon bah je pense que maintenant c’est une immense rivalité…😭 pic.twitter.com/lPypbbdzAI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

2018 : la surprise contre le Process

En 2018, les Sixers retrouvent les Playoffs après des années de tanking et ont de fortes ambitions éteintes par un pare-feu de couleur verte s’appellant les Boston Celtics. Pourtant, les C’s doivent faire sans Kyrie Irving et Gordon Hayward, tous deux blessés, ce dernier s’étant détruit la cheville lors du premier match face aux Cavs. A l’époque, Jayson Tatum n’est encore qu’un rookie et Jaylen Brown est très loin d’avoir atteint son potentiel maximal.

En face, les Sixers sont en pleine bourre et arrivent en post season après avoir remporté leurs 16 derniers matchs de saison régulière. Joel Embiid commence son prime, Ben Simmons est un rookie talentueux et n’a évidemment pas encore troqué la gonfle orange contre la canne à pêche. Bien malin qui saurait prédire l’issue de cette demi-finale de conférence, pourtant, Les Jay Brothers vont s’amuser de l’Australien et vont l’emporter en 5 matchs. Brett Brown, coach des Sixers de l’époque, se montrera dithyrambique envers ses bourreaux.

« C’est un cauchemar de les jouer. » – Brett Brown

Le principal fait marquant de cette série ? Le shoot du parking au buzzer de Marco Belinelli au Game 3, qui pensait offrir la victoire aux Sixers, les confettis sont de sortie au Wells Fargo Center. Sauf que les ralentis montreront que le tir était à l’intérieur de la ligne à 3-points et qu’il faudra donc aller en prolongations. Les Celtics l’emportent finalement en terrain ennemi et ont gagné le droit de bien se marrer, après avoir (déjà) entendu des chants « We Want Boston » à l’époque.

Marco Belinelli FORCES OT!

🎉 confetti everywhere by mistake #PhilaUnite pic.twitter.com/bKdoBp8Rc5

— Jeff Skversky (@JeffSkversky) May 5, 2018

2020 : le sweep dans la bulle d’Orlando

Sans Ben Simmons, qui a passé une saison blanche, Joel Embiid se retrouve cette fois-ci très seul et ne peut rien face à la puissance des C’s qui ne feront qu’une bouchée de leurs adversaires au premier tour dans la bulle sanitaire d’Orlando. L’écart ressenti est immense, et Philly ne peut éviter le coup de balai, 4-0 Celtics, merci au-revoir. De quoi agacer sérieusement Joel Embiid, qui s’était fendu d’une déclaration en 2018 qui est toujours vraie en 2020.

« Ce n’est pas une rivalité, ils nous bottent toujours les fesses. » – Joel Embiid

Ce sweep sera fatal au coach Brett Brown, qui est remercié à l’issue de cette série.

2023 : le combat des titans

Joel Embiid, James Harden et Tyrese Maxey d’un côté, toujours Jaylen Brown et Jayson Tatum de l’autre, voilà une série qui promet d’être acharnée, et effectivement, cette demi-finale de conférence va tenir toutes ses promesses et aller au bout des 7 matchs. James Harden offre des performances offensives de haute voltige, dépassant les 40 unités à plusieurs reprises.

Les Sixers sont devant 3-2 mais c’est le moment que choisit Jayson Tatum pour enfiler sa cape de super-héros : des shoots ultra importants au Game 6 alors qu’il réalisait une prestation abominable, puis 51 points au Game 7 en guise de mot d’excuse pour envoyer (à nouveau) les Sixers de Joel Embiid, alors MVP de la saison régulière, en vacances.

Damn. On this day two years ago Jayson Tatum dropped 51 points – the most in a Game 7 in NBA history – on the Philadelphia 76ers: pic.twitter.com/Ll80cPD8zY

— Tomek Kordylewski (@Timi_093) May 14, 2025

2026 : la remontada des Sixers

Les Celtics, 2e de la saison régulière malgré la longue absence de Jayson Tatum, retrouvent les Sixers au premier tour, ils mènent rapidement 3-1 et on se dit que les chants « We Want Boston » vont encore se retourner contre les fans de Philly, mais c’était sans compter sur un incroyable retournement de situation.

En effet, Philly va totalement renverser la tendance et remonter un déficit de 3-1, provoquant l’ire des joueurs et fans des C’s, notamment Jaylent Brown, qui qualifiait Joel Embiid de floppeur. Quelques mois plus tard, les deux hommes vont porter le même maillot…

Jaylen Brown qui appelait Joel Embiid « un floppeur » il y a quelques semaines ! 😭pic.twitter.com/oZo1qn8Nqf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Joel Embiid n’était pas non plus en reste niveau trashtalking, s’en prenant notamment à Payton Pritchard également. Mais quoi qu’il en soit, ce revirement de situation était déjà totalement fou en l’état, et à l’époque, personne ne se doutait que ce n’était pas fini pour cette saison.

Le trade inattendu

Quelques mois après cette remontada, les Sixers viennent désormais de chiper le 6e au classement du dernier MVP à Boston. Alors qu’ils demandaient 4 premiers tours de Draft pour Jaylen Brown, les Celtics n’en obtiennent finalement que deux, en plus du contrat nauséabond de Paul George, un racket en bonne et due forme de la part des 76ers, qui ont un 5 majeur de folie désormais, tandis que les Celtics en sortent nettement affaiblis.

Selon @ShamsCharania, les Celtics demandaient, à la base, un transfert autour de Paul George ET V.J. Edgecombe.

Mais la valeur de Jaylen Brown n’a fait que baisser au fil des jours et Boston a fini par accepter ce deal avec juste PG et des picks… pic.twitter.com/U8wr3B77Ov

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

.

Les chants « We Want Boston » pourraient maintenant résonner bien différemment dans les travées du Wells Fargo Center, tant le rapport de force semble s’être inversé au cours des dernières semaines. La peur a changé de camp et il sera intéressant de voir les affrontements entre ces deux équipes, géographiquement très proches, mais peut-être plus si proches que ça en termes de niveau.

Le petit que t’as hagar un jour reviendra, et les Sixers sont en train de revenir. Possible que Joel Embiid alimente salement cette rivalité lors de la prochaine saison, maintenant qu’il a l’ascendant, en tout cas sur le papier.