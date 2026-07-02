Le nouveau 5 majeur des Sixers est-il le meilleur de toute la NBA ?

Depuis le trade de Jaylen Brown, Philadelphie peut se vanter d’avoir un starting five tout droit sorti du MCU et pourrait regarder la NBA de haut. Le nouveau cinq Maxey – Edgecombe – Brown – Wade – Embiid va déclencher un débat simple : qui sont les sorciers et qui sont les moldus ?

Philadelphia 76ers : le cinq All-Star

Tyrese Maxey en mode flèche des Indestructibles, V.J. Edgecombe pour la jeunesse sous caféine, Jaylen Brown pour ramener une autre statue à côté de Rocky, Dean Wade pour faire croire que tout est spacé et Joel Embiid parce que s’il oublie pas le doliprane, la ligue est à ses pieds !

Sur le papier, c’est plus un cinq majeur, c’est une Urus sur l’Autobahn ! Dans la vraie vie, c’est surtout un cinq qui va entraîner des réflexions en face du genre : « on n’est pas venu ici pour souffrir ok ? »

A POTENTIAL NEW STARTING FIVE IN PHILLY 🤯 pic.twitter.com/3bgMGbxkjY

— ESPN (@espn) July 1, 2026

New York Knicks : le cinq de champions

C’est simple : personne ne respire, tout le monde défend, et Karl-Anthony Towns doit shooter comme s’il était payé à la tentative. C’est moins sexy, mais quand Jalen Brunson se prend pour le shérif de la ville c’est extrêmement chiant de jouer contre eux.

Et puis surtout c’est champion NBA maintenant donc on va être obligé d’accepter les « Who let the dogs out ? » !

The Knicks have their starting 5 all under contract through the 2027-28 season 🗽🔥 pic.twitter.com/qXQPY1iUps

— Legion Hoops (@LegionHoops) August 1, 2025

Minnesota Timberwolves : le cinq freestyle

Anthony Edwards et Lamelo Ball vont s’amuser avec le ballon, Rudy Gobert et Jaden McDaniels vont défendre, et on verra bien où tout ça nous mène… vaudrait mieux pour les Loups que la meute s’entende bien et que le frelon ait piqué la bête !

Rendez-vous dans 6 mois pour voir si LaMelo Ball est en mode All-Star ou en mode : « L’a met où la balle ? ».

The Timberwolves’ projected starting lineup for next season:

LaMelo Ball

Ayo Dosunmu

Anthony Edwards

Jaden McDaniels

Rudy Gobert

This starting five is LETHAL. 🔥 pic.twitter.com/TVpfgMYMKj

— Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) June 25, 2026

Oklahoma City Thunder : le cinq 2K

Probablement le cinq le plus cheaté qui existe. Plus cheaté que les codes GTA qui te font apparaître des hélicos sur demande. Jeune, équilibré, intelligent, et surtout déjà dangereux sans avoir atteint son plafond. On s’éloigne des moldus, on est plus sur du mur porteur de Poudlard là !

Name a better starting five, I’ll wait.. pic.twitter.com/3yMK0mrjIe

— khi (@khimvp) October 2, 2024

San Antonio Spurs : le cinq du futur

On ne va pas se mentir : tout tourne autour de Wemby. Le reste est là pour assister à quelque chose de grand, faire des passes dé et envoyer des dingueries à souhait ! Avec l’arrivée de Tobias Harris on ajoute de l’expérience… manque plus que LeBron et on est sur un casting presque digne de Mission Cléopâtre !

This potential Spurs starting lineup with Tobias Harris in San Antonio 🍿 pic.twitter.com/mDqhtGEMdl

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 1, 2026

Giannis on ne t’a pas oublié mais on a dit 5 majeur, pas 1 majeur…

Bref, si Philly combine Embiid en santé + Brown en mode champion + Maxey en fusée… alors oui, on peut commencer à chercher une nouvelle définition de « meilleur cinq de la NBA ». En attendant, il y a quand même encore de la grosse grosse concurrence… alors, et c’est qui le Lion maintenant ?