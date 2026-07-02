Jaylen Brown : pourquoi les Celtics ont fait ce trade ?

Jaylen Brown n’est plus un joueur des Bostons Celtics, et s’il a longtemps été question de l’échanger contre Giannis Antetokounmpo… c’est finalement Paul George et des tours de Draft qui viendront compenser le départ de JB aux Sixers. Décevant ? Un peu, au point que la question se pose : Pourquoi les C’s ont fait ce transfert ?

Amis détectives, enfilez votre plus beau monocle. L’affaire qui nous attend est loin d’être facile. Un calibre MVP vient d’être échangé par une équipe prétendante au titre contre une ancienne gloire de la Grande Ligue, mais qui aujourd’hui a les genoux qui grincent bien fort. Il va falloir mener l’enquête pour déceler les motivations de Brad Stevens derrière ce transfert.

🚨 WOOOOOOWW JAYLEN BROWN AUX SIXERS CONTRE PAUL GEORGE ! 😱😱😱

Deux 1st picks et deux 2nd également envoyés à Boston. https://t.co/tYRUfbvlmC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Une histoire vouée à s’arrêter

En réalité, ça faisait déjà un bon moment que des rumeurs de transferts s’accumulaient dans les couloirs du TD Garden. La question de la compatibilité entre JB et JT a toujours pesé sur la franchise du Massachusetts. Et si leur titre en 2024 a bien atténué le tout, ce sont les C’s eux-mêmes qui ont remis une pièce dans la machine.

Il y a encore quelques jours, tous les insiders s’accordaient pour dire que Boston était prêt à lâcher son numéro 7 pour récupérer un petit joueur grec qui n’intéressait pas grand monde (lol). Sauf que, quand tu finis par perdre le dossier et que la planète entière dont l’intéressé est au courant que tu voulais le bazarder… bizarre l’ambiance.

Pour Giannis, les Celtics ont offert :

– Jaylen Brown

– 2 choix de 1er tour de Draft (non protégés)

Les Bucks voulaient plus d’assets et notamment des jeunes joueurs (Hugo Gonzalez ?), mais Boston ne voulait pas aller plus loin. (via @ShamsCharania)

Direction Miami pour… pic.twitter.com/8pn94Ob64D

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Disons aussi que Jaylen Brown n’a pas fait grand-chose pour éloigner la fumée. Tatum étant blessé pour une grande partie de la saison, JB s’est retrouvé pour la première fois avec les clés du camion en étant le seul conducteur.

Ça a payé puisque le garçon a sorti une saison de grand maboule en finissant 6ème au classement du MVP. Mais quand derrière tu te fais sortir par les Sixers (tiens tiens), septième de Conférence Est, alors que tu menais 3-1, et que quelques jours plus tard tu déclares que c’était « ta saison préférée ». On a connu des meilleurs gestionnaires de crise.

Jaylen Brown doubles down and says this is his favorite season ever after blowing 3-1 lead:

“Even though we didn’t win a championship this season wasn’t a failure, This year was my favorite season ever.”

“This is why I always push back cause what’s perceived as failure” pic.twitter.com/JLoxtpWHHj

— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) May 7, 2026

Après tout ça, un transfert était inévitable !

Une côte qui a baissé sur ce début d’été

Le fait que Jaylen Brown soit transféré, en soi, c’est pas si choquant. En revanche, que les Celtics acceptent un deal qui leur envoie Paul George et son contrat mirobolant dans les pattes, ça c’est plus surprenant. D’autant plus que Boston semblait en opération dégraissage financier depuis l’été dernier (transferts de Kristaps Porzingis et Jrue Holiday).

Mais revenons quelques jours en arrière car si Brad Stevens a choisi le package des Sixers, c’est peut-être parce qu’il n’y en avait pas beaucoup d’autres.

Un swap avec Giannis ? Le Heat a fini par remporter les enchères pour le Greek Freak. Les Blazers intéressés ? C’est finalement sur Ja Morant que Portland a jeté son dévolu. Kawhi, LaMelo, Randle, beaucoup de trains sont passés en ce début d’intersaison, aucun ne s’est arrêté à Boston, faisant donc inlassablement baisser la côte de JB, comme s’il était le dernier choisi quand on faisait les équipes de foot en primaire.

C’est à ce moment-là que Philly est rentré dans la danse. Le front office des Celtics a d’abord tenté de gratter VJ Edgecombe dans l’histoire, mais étaient-ils vraiment en position de force alors que les Sixers étaient conscients qu’un divorce était acté entre Brown et la franchise ? Pas vraiment.

Selon @ShamsCharania, les Celtics demandaient, à la base, un transfert autour de Paul George ET V.J. Edgecombe.

Mais la valeur de Jaylen Brown n’a fait que baisser au fil des jours et Boston a fini par accepter ce deal avec juste PG et des picks… pic.twitter.com/U8wr3B77Ov

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Mais Paul George… vraiment ?

Reste donc Paul George, et même s’il va falloir voir des choses pour nous convaincre, c’est pas non plus un plombier qui débarque dans le Massachusetts. PG a réalisé une vraie bonne fin de saison avec les Sixers, redonnant parfois des flashs du joueur qu’il était à ses époques Pacers/OKC. Il y a de quoi rester un minimum compétitif la saison prochaine.

Mais bon, Paul George est plus vieux, moins stable, et pourtant tout aussi cher que ne l’était Jaylen Brown. 55 millions de dollars la saison prochaine pour le nouveau Celtic, c’est difficile à justifier pour un joueur bien moins bon que JB à l’heure actuelle. Alors si la réponse ne se trouve pas dans le montant, peut-être que l’intérêt de Brad Stevens pour ce profil vient de la durée du contrat.

Attention Paul George est un super joueur, une légende pour certains. Il a fait une belle saison aux Sixers lorsqu’il était sur le parquet.

Mais à 36 ans, avec 110 millions de dollars sur les deux prochaines saisons.

Contre Jaylen Brown.

Wow 😱 pic.twitter.com/5KYNYKyWcN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Paulo n’a plus que 2 ans de contrat, dont une seule garantie avant de devoir prendre ou non sa player option l’été prochain (il la prendra). Dans deux ans, Jayson Tatum entrera dans la trentaine, la fleur de l’âge pour un basketteur, son tendon d’achille ne sera plus qu’un lointain souvenir, et avec le contrat de PG qui sortira de la masse salariale, les Celtics auront BOULEVARD pour frapper un grand coup et offrir de quoi lutter pour le titre à son franchise player.

Poussons la fantaisie un peu plus loin mais, Paul George pourrait également être retransféré dès l’été prochain. Ça reste une pièce utile dans un trade puisqu’elle permet de matcher un gros contrat en face, et puis étant donné qu’il ne lui restera qu’un an avec un salaire délirant, ça peut intéresser du monde. Suffit juste que l’occasion se présente.

Pas sûr que ces raisons soient suffisantes pour la Celtics Nation, on a même nous pour l’instant du mal à être conquis par ce mouv. Mais ce qui est fait est fait, Brad Stevens a jusque-là très rarement déçu à la tête des opérations basket des C’s. Alors peut-être que c’est un coup de génie, et qu’il faudra attendre un peu pour avoir la vision.