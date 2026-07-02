Après Jaylen Brown, les Sixers visent désormais LeBron James !

Les Sixers ont frappé un énorme coup cette nuit en récupérant Jaylen Brown dans un transfert. De quoi attirer l’attention de LeBron James, agent libre cet été ? En tout cas, Philadelphie compte bien se placer parmi les prétendants au King.

Peu après l’énorme tremblement de terre qui a secoué la planète NBA entre Boston et Philadelphie, on a en effet appris via The Athletic que les Sixers étaient intéressés par LeBron.

Après l’énorme transfert de Jaylen Brown, les Sixers sont intéressés par LeBron James et devraient donc contacter Rich Paul (via @Tjonesonthenba / The Athletic).

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2026

Philadelphie compte bien se mêler à la course pour recruter le King, et pourrait avoir une vraie opportunité de la remporter quand on sait que LeBron aura un œil attentif sur les équipes capables de jouer le titre.

Avec un cinq majeur flippant composé de Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, Dean Wade et Joel Embiid, les Sixers vont avoir une grosse carte à jouer à l’Est la saison prochaine. Certes le banc est faiblard mais si vous ajoutez LeBron James à l’équation, Philly sera clairement parmi les favoris dans la conférence, peut-être même devant les Knicks pourtant champions NBA.

Autres éléments intrigants à avoir en tête : LeBron James a remporté une médaille d’or olympique avec Joel Embiid aux JO de Paris 2024, et Tyrese Maxey est représenté par un certain Rich Paul, qui est évidemment aussi l’agent du King. La magnifique saison rookie de VJ Edgecombe – qui a idolâtré LBJ durant sa jeunesse – peut aussi être un argument convaincant. Enfin, ça vaut ce que ça vaut mais LeBron faisait partie de ceux qui ont boosté le dossier MVP de Jaylen Brown il y a quelques mois.

Est-ce que tout cela peut attirer LeBron vers la ville de l’amour fraternel ? Possible.

SOURCES: The Philadelphia 76ers have reached out and are expressing interest in acquiring LeBron James. The story, is here. Please read – https://t.co/x3dKMkMj3l

— Tony Jones (@Tjonesonthenba) July 2, 2026

Sur le plan financier, les Sixers peuvent offrir jusqu’à 5,5 millions de dollars via la biannual exception (selon ESPN). C’est moins que d’autres équipes qui possèdent par exemple la full mid-level exception (15 millions), mais des sources bien informées ont indiqué que l’argent n’était pas un facteur déterminant dans la future décision de LeBron. Une bonne nouvelle pour les Sixers. La moins bonne, c’est que la ville de Philadelphie est située à l’extrême opposé de Los Angeles, où la famille du King est aujourd’hui solidement installée.

Outre les Sixers, des équipes comme les Nuggets et les Wolves ont récemment exprimé leur intérêt pour LeBron, en plus des favoris que sont Golden State, Miami et Cleveland. Selon Rich Paul, 12 à 14 équipes l’auraient contacté ces derniers jours…

Pour alimenter les rumeurs…

Le nom de Steven Gansey ne vous dit peut-être rien, mais c’est le frère de Mike Gansey, actuel président des opérations basket chez les Sixers. Steven a posté une vieille photo de son frangin aux côtés de LeBron quand les deux étaient joueurs au lycée. Également originaire de l’Ohio, Mike Gansey est ensuite passé par le front office des Cavaliers, où il était notamment général manager assistant durant le deuxième passage de James à Cleveland (2017-18).

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— Steven Gansey (@SGAN30) July 2, 2026