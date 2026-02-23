Auteur de 32 points dans la victoire des Celtics face aux Lakers cette nuit, Jaylen Brown a solidifié un peu plus son dossier de MVP. Dossier qui a en plus été validé par LeBron James himself.

Jaylen Brown et LeBron n’ont pas toujours eu la meilleure des relations, le premier critiquant le niveau de jeu de Bronny James à son arrivée en NBA, ce qui n’a pas trop plu au second. Mais de l’eau a coulé sous les ponts depuis, et le King n’a pas hésité à souligner la magnifique saison de JB cette nuit.

« Toute cette discussion autour du MVP, je ne comprends pas pourquoi son nom n’est pas mentionné aussi » a déclaré James. « Personne ne donnait la moindre chance aux Celtics en début de saison. Et il tourne à combien, 30 points ? Un peu moins de 30 ? Parfois, c’est un concours de popularité, je vous le dis. »

Dans notre classement MVP, Brown est quatrième derrière Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic et Cade Cunningham. Autant dire qu’on a mis du respect sur son nom. Dans le dernier sondage d’ESPN ? JB est sixième, de quoi hérisser le poil des fans des Celtics. Peu importe où vous le placez dans la discussion au final, il est clair que Jaylen mérite d’être cité parmi les gros candidats MVP cette saison.

Stats individuelles en béton (29 points, 7 rebonds, 5 passes), bilan collectif aussi surprenant que solide (37 victoires – 19 défaites, 2e de l’Est), contribution des deux côtés du terrain, leadership… Brown coche énormément de cases. Sans Jayson Tatum blessé et suite aux départs de nombreux cadres à l’intersaison (Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Luke Kornet, Al Horford), JB prouve – une bonne fois pour toutes – qu’il a une belle tête de franchise player.

« Je pense être le meilleur two-way player au monde. Je joue des deux côtés du terrain. Je suis disponible tous les soirs, ce qui est difficile à faire. Je suis un leader. J’aide à guider mon équipe, je l’aide à aborder tous les matchs avec confiance, ce qui ne se voit pas toujours dans les statistiques. Et je suis un gagnant. Je donne tout pour gagner chaque soir. C’est un honneur que LeBron, qui est peut-être le meilleur joueur de tous les temps, me fasse autant d’éloges. Je suis donc très reconnaissant. » – Jaylen Brown

LeBron James makes a case for Jaylen Brown for MVP and says that his relationship with Brown “will be all right” after Brown went on social media to offer support for Bronny James after he had been caught on camera at a Summer League game questioning James’ son’s game. pic.twitter.com/tI7wy5wE6E

— Dave McMenamin (@mcten) February 23, 2026

