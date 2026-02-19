Le All-Star Break est sur le point de se terminer, donnant dans le même temps le coup d’envoi de la deuxième partie de saison NBA. Un moment opportun pour faire un gros point sur la Course au MVP ! Par ici la dernière édition de notre classement, avec un Top 10 qui se transforme en Top 11 pour l’occasion.

LE CLASSEMENT DU 28/01

Stats : 27,9 points / 6,4 rebonds / 3,7 passes / 2,1 interceptions / 49,1% au tir

27,9 points / 6,4 rebonds / 3,7 passes / 2,1 interceptions / 49,1% au tir Bilan : 26 victoires – 28 défaites

Habituellement, quand un joueur évolue dans une équipe avec un bilan négatif au All-Star Break, il n’a pas sa place dans un classement MVP. Mais Kawhi Leonard évolue à un tel niveau depuis quelques semaines qu’on ne pouvait pas l’ignorer : 29 points, 6,4 rebonds, 3,5 passes, 2,1 interceptions, à plus de 49% au tir dont 40% à 3-points et 94% aux lancers-francs sur les 25 derniers matchs. À l’image de son énorme coup de chaud au All-Star Game, Kawhi joue comme le meilleur joueur du monde en ce moment, tout en évitant la case infirmerie. Ironie de l’histoire, les Clippers viennent de transférer James Harden et Ivica Zubac pour préparer les bases de l’après-Kawhi…

Stats : 27 points / 3,3 rebonds / 6,1 passes / 47% au tir

27 points / 3,3 rebonds / 6,1 passes / 47% au tir Bilan : 35 victoires – 20 défaites

Après les grosses turbulences du mois de janvier, les Knicks ont resserré les boulons pour remporter dix matchs sur douze avant le All-Star Break. De quoi permettre à Jalen Brunson de revenir dans notre classement du MVP, lui qui a notamment sorti deux perfs à 40 points début février ainsi que son meilleur match de la saison au playmaking (13 passes, 1 perte de balle). Pour rester dans le Top 10, voire grimper, le meneur de New York aura cependant besoin de plus de régularité sur le plan collectif. Les Knicks doivent surfer sur leur bonne dynamique pour tenter de terminer deuxièmes de l’Est (devant Boston et Cleveland).

Stats : 28,9 points / 4,1 rebonds / 6,8 passes / 2 interceptions / 46,9% au tir

28,9 points / 4,1 rebonds / 6,8 passes / 2 interceptions / 46,9% au tir Bilan : 30 victoires – 24 défaites

Totalisant le plus de minutes parmi tous les joueurs NBA cette saison (2008, 38,6 par match), Tyrese Maxey a bien mérité son All-Star Break. C’est en grande partie grâce à lui si les Sixers sont aujourd’hui dans le Top 6 de l’Est, avec l’ambition de faire du bruit lors des prochains Playoffs. L’état de santé de Joel Embiid restant un point d’interrogation, et Paul George devant purger sa suspension, Maxey aura encore de sacrées responsabilités sur les épaules lors des semaines à venir. Mais il a prouvé, soir après soir, qu’il pouvait assumer son nouveau statut de franchise player des Sixers.

Stats : 29,3 points / 5,2 rebonds / 3,7 passes / 1,3 interception / 49,3% au tir

29,3 points / 5,2 rebonds / 3,7 passes / 1,3 interception / 49,3% au tir Bilan : 34 victoires – 22 défaites

MVP du All-Star Game, Anthony Edwards a rappelé à tout le monde qu’il faisait partie des plus grandes stars de la NBA actuelle. « C’est la superstar la plus sous-estimée des sports américains » a carrément déclaré l’insider Brian Windhorst, qui voit en lui le nouveau visage de Team USA et potentiellement de la NBA. Auteur de sa meilleure saison au scoring (production et adresse), Ant-Man souffre peut-être du manque d’exposition des Minnesota Timberwolves, mais l’arrière de 24 ans a bien l’intention d’emmener les Loups vers la lumière. Sous son impulsion, les Wolves sont actuellement installés dans le Top 6 de l’Ouest.

Stats : 29 points / 4,5 rebonds / 5,9 passes / 1,5 interception / 48,7% au tir

29 points / 4,5 rebonds / 5,9 passes / 1,5 interception / 48,7% au tir Bilan : 34 victoires – 21 défaites

Donovan Mitchell a un nouveau partenaire de backcourt en James Harden, et les premiers résultats peuvent faire transpirer la concurrence : trois victoires en trois matchs avec plus de 32 points et 6 passes de moyenne pour Spida. Clutch en plus d’être productif, l’arrière continue de cartonner aux côtés du Barbu, et surtout Cleveland poursuit sur son excellente dynamique (dix succès sur les onze dernières rencontres). De quoi afficher de très grosses ambitions pour la deuxième partie de saison. « Je n’ai jamais joué avec un gars comme James Harden » a déclaré Mitchell, « avec lui, cette équipe sera spéciale. » Ça promet !

Stats : 32,8 points / 7,8 rebonds / 8,6 passes / 1,5 interception / 47,3% au tir

32,8 points / 7,8 rebonds / 8,6 passes / 1,5 interception / 47,3% au tir Bilan : 33 victoires – 21 défaites

Excellent fin janvier, Luka Doncic a connu un coup d’arrêt à cause d’une blessure aux ischio-jambiers. Il est sorti sur blessure face aux Sixers le 5 février et a manqué les quatre matchs suivants. Les Lakers ont réussi à limiter la casse sans lui (deux victoires – deux défaites) mais Doncic devra manquer le moins de rencontres possible dans les semaines à venir si Los Angeles veut rester dans le Top 6 de l’Ouest. On rappelle aussi que Luka a déjà raté douze matchs au total cette saison, ce qui signifie qu’il n’a plus que cinq absences autorisées pour rester éligible aux trophées de fin de saison (17 forfaits maximum). Le Slovène devrait être en tenue après le All-Star Break.

Stats : 24,4 points / 11,1 rebonds / 2,8 passes / 2,7 contres / 51,1% au tir

24,4 points / 11,1 rebonds / 2,8 passes / 2,7 contres / 51,1% au tir Bilan : 38 victoires – 16 défaites

Victor Wembanyama a peut-être été la plus grande star du All-Star Weekend, donnant le ton lors du match des étoiles et poussant ainsi ses coéquipiers et adversaires à en faire de même. Rien que pour ça, il mérite toutes les louanges. Mais même avant le break de mi-saison, Wemby s’était affirmé comme un MVP en puissance : il a guidé – aux côtés de Stephon Castle – les Spurs vers six victoires de suite pour leur permettre de prendre confortablement la deuxième place de l’Ouest. Parmi ses performances marquantes, les 40 points et 12 rebonds en seulement 26 minutes face aux Lakers. La deuxième partie de saison s’annonce épique à San Antonio !

Stats : 29,3 points / 6,9 rebonds / 4,7 passes / 1 interception / 48,3% au tir

29,3 points / 6,9 rebonds / 4,7 passes / 1 interception / 48,3% au tir Bilan : 35 victoires – 19 défaites

Jaylen Brown n’est pas passé sous la barre des 20 points depuis le 5 janvier dernier face aux Bulls. Cela montre la régularité de JB dans sa capacité à porter les Celtics – toujours deuxièmes de l’Est – au scoring soir après soir. La saison exceptionnelle de Brown associée aux résultats très surprenants de Boston ont poussé la franchise à se montrer agressive à la trade deadline, recrutant le pivot Nikola Vucevic. Reste à voir désormais quand Jayson Tatum fera son grand retour, et comment il s’intégrera dans une équipe désormais guidée par Jaylen Brown. Les prochaines semaines seront intrigantes chez les Celtics.

Stats : 25,3 points / 5,6 rebonds / 9,6 passes / 1,5 interception / 46,2% au tir

25,3 points / 5,6 rebonds / 9,6 passes / 1,5 interception / 46,2% au tir Bilan : 40 victoires – 13 défaites

Avec six victoires en sept matchs avant le All-Star Break, les Pistons ont terminé fort leur première partie de saison, eux qui possèdent le meilleur bilan de TOUTE la NBA (Thunder inclus). Au milieu de ce superbe succès collectif, Cade Cunningham continue de se comporter en patron. Déjà, il a retrouvé toutes ses sensations au scoring après avoir été limité par une blessure au poignet. Ensuite, ses qualités de playmaker et son leadership n’ont jamais été aussi développées. Enfin, il joue un rôle important au sein de la deuxième meilleure défense NBA. Titulaire au All-Star Game pour la première fois de sa carrière, Cunningham coche beaucoup de cases dans la discussion du MVP.

Stats : 28,7 points / 12,3 rebonds / 10,7 passes / 1,4 interception / 59% au tir

28,7 points / 12,3 rebonds / 10,7 passes / 1,4 interception / 59% au tir Bilan : 35 victoires – 20 défaites

De retour après 16 matchs d’absence (encore deux de plus et il sera inéligible pour le MVP…), Nikola Jokic n’a pas perdu de temps pour noircir à nouveau les feuilles de stats : 24 points, 13 rebonds et 9 passes de moyenne en 33 minutes entre fin janvier et le All-Star Break. Cependant, le Joker n’a pas encore totalement retrouvé son rythme habituel. Cela se manifeste par de la maladresse au tir, beaucoup de pertes de balle, et des mésententes inhabituelles sur certaines séquences de jeu. L’accumulation des blessures à Denver (Aaron Gordon, Peyton Watson, petit bobo à la cheville pour Jokic) n’aide pas non plus. Les Nuggets ont perdu quatre de leurs sept derniers matchs.

Stats : 31,8 points / 4,4 rebonds / 6,4 passes / 1,3 interception / 55,4% au tir

31,8 points / 4,4 rebonds / 6,4 passes / 1,3 interception / 55,4% au tir Bilan : 42 victoires – 14 défaites

Touché aux abdominaux, Shai Gilgeous-Alexander a rejoint à son tour l’infirmerie et a manqué les cinq derniers matchs du Thunder, juste après une masterclass sur les terres de Nikola Jokic (34 points, 13 passes) fin janvier. Contrairement à Victor Wembanyama et surtout le Joker, SGA a de la marge avant d’être sous la menace d’une inéligibilité liée à la règle des 65 matchs (sept forfaits au total). Attention néanmoins à ne pas rester aux stands trop longtemps : le Thunder, malgré la profondeur de son effectif, n’a plus que trois matchs d’avance sur les Spurs et aura besoin de son MVP pour sécuriser la première place à l’Ouest. Shai sera réévalué après le All-Star Break.

Mentions honorables : Jamal Murray (Nuggets), Kevin Durant (Rockets), Scottie Barnes (Raptors)