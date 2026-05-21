Thunder – Spurs : record d’audience pour un Game 1 des Finales de Conférence Ouest !

On savait que la série entre le Thunder et les Spurs était très attendue, cela se confirme dans les chiffres. Le Game 1 a été regardé par 9,2 millions de téléspectateurs en moyenne, un chiffre record, avec un pic à 12 millions lors de la deuxième prolongation.

Jamais – dans l’histoire de la NBA – un Game 1 des Finales de Conférence Ouest n’avait attiré autant de regards, si l’on en croit les chiffres de Sports Media Watch (via Nielsen). Et au vu du magnifique spectacle proposé par les deux équipes, ce n’est que justice.

Again noting all of the standard methodological caveats (Nielsen changes, Adobe Analytics, etc.), Spurs-Thunder Game 1 is on a list of most-watched conference final openers otherwise occupied by iconic teams — Jordan’s Bulls, the Bad Boys, LeBron’s Heat and the Shaq-Kobe Lakers. pic.twitter.com/xSDNLDQ7Pg

— Sports Media Watch (@paulsen_smw) May 21, 2026

Certes, la méthodologie de mesures des audiences a évolué ces dernières années, boostant certains chiffres. Et le classement ci-dessus ne prend pas en compte les séries d’avant 1988. Mais les données montrent à quel point la hype entourant le sommet Thunder – Spurs est grande, hype qui s’explique par la rivalité grandissante entre les deux équipes, le niveau exceptionnel de ces dernières, et évidemment la présence de l’Alien Victor Wembanyama.

Si l’on en croit les chiffres, seules les séries (en finales de conférence) impliquant Michael Jordan dans les années 1990 étaient plus attendues, et celle de 2011 entre le Miami Heat de LeBron James (première année du Big Three) et les Chicago Bulls de Derrick Rose.

Le Thunder – Spurs de lundi est le Game 1 de finale de Conférence le plus regardé en direct ALL-TIME ! 🔥

9,2 millions de téléspectateurs aux États-Unis selon @NBCSportsPR

WOW ! pic.twitter.com/U1nqGTzkvg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2026