Trois rencontres cette nuit sur les parquets WNBA mais on retiendra surtout la très belle perf de notre rookie tricolore Nell Angloma. 15 points et 7 rebonds pour offrir sa première victoire de la saison au Sun du Connecticut. Magnifique !

Les résultats de la nuit :

Indiana Fever – Portland Fire : 90-73

– Portland Fire : 90-73 Chicago Sky – Dallas Wings : 89-99

: 89-99 Seattle Storm – Connecticut Sun : 78-80

S’il y a bien eu trois matchs cette nuit en WNBA, un seul a été réellement disputé jusqu’au bout, et c’est celui dans lequel une Française a brillé !

Draftée en 12ème position cette année par le Sun du Connecticut, la frenchie Nell Angloma s’est révélée à la planète basket américaine cette nuit en signant sa première grosse performance pour son troisième match sur les parquets de la Grande Ligue féminine.

Nell Angloma on the move 💨

She gets to the left side with a solid, TUFF finish!

CON-SEA | League Pass

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— WNBA (@WNBA) May 21, 2026

15 points à 7 sur 12 au tir, 7 rebonds, 3 interceptions et 1 contre, match complet pour l’ailière tricolore qui a pu montrer toute sa panoplie offensive. Pour une première fois au-dessus des 20 minutes de jeu, ça a de quoi marquer les esprits !

D’autant plus que cette perf arrive à point nommé, pour appuyer la première victoire du Sun qui était jusque-là sur 5 défaites de rang cette saison (victoire au quasi buzzer en plus, sur un and-one de Kennedy Burke). Allez pour fêter ça, on arrose le coach Rachid Meziane (lui aussi Français) !

Saniya Rivers telling Nell Angloma, “When Rachid comes in, throw the water.” 😂 pic.twitter.com/oOoiLqH6xx

— Deyscha « Sway » Smith (@deyschasmith) May 21, 2026

Pour les autres Françaises en lice cette nuit, ça a été un peu plus compliqué. Dominique Malonga n’a pas joué, et Carla Leite a scoré 6 points en 14 minutes pour son retour de blessure (elle avait loupé les deux derniers matchs pour un petit problème à la cheville). Nul doute que le Leite Show va vite se remettre en route !

Et tant qu’on parle tricolore, immense rendez-vous cette nuit à 2h du matin entre New York et Golden State. Marine Johannes et Pauline Astier face à Gabby Williams et Janelle Salaün, ça promet !

Le programme de la nuit :