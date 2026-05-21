NBA All-Rookie Teams 2025-26 : Maxime Raynaud présent dans la second team !

Pas beaucoup de surprise dans ces All-Rookie Teams 2025-26. On s’attendait à voir Cooper Flagg, Kon Knueppel, V.J. Edgecombe et Dylan Harper dans la first team… et ils y sont. On espérait voir le Français Maxime Raynaud y figurer aussi mais c’est finalement Cedric Coward qui complète ce cinq ! L’intérieur des Kings est, lui, élu dans la second team. Bravo Maxime !

Sans surprise les 4 fantastiques de cette saison rookie sont présents et c’est Cedric Coward, le joueur des Grizzlies, qui complète la super team de la saison 2025-26 ! Honnêtement, vous pouvez créer une franchise avec ces 5 mecs que vous iriez loin ! Bon il manque un peu de taille mais niveau talent vous êtes servis !

🚨 LA NBA ALL-ROOKIE FIRST TEAM 2026 :

🔸Cooper Flagg (Mavericks)

🔸VJ Edgecombe (Sixers)

🔸Kon Knueppel (Hornets)

🔸Dylan Harper (Spurs)

🔸Cedric Coward (Grizzlies) pic.twitter.com/OvnZMcqVWx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 20, 2026

Et c’est dans la second team que nous retrouvons notre frenchie Maxime Raynaud, arrivé 6e des votes à égalité avec Derik Queen. Le reste du deuxième cinq n’est pas une grande surprise non plus.

🚨 LA NBA ALL-ROOKIE SECOND TEAM 2026 :

🔸MAXIME RAYNAUD (Kings) 🇫🇷

🔸Jeremiah Fears (Pelicans)

🔸Derik Queen (Pelicans)

🔸Colin Murray-Boyles (Raptors)

🔸Ace Bailey (Jazz) pic.twitter.com/kjOCOgek1O

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 20, 2026

Une belle consécration pour Maxime qui mérite complètement sa place et qui aurait même mérité terminer dans la first team… c’est pas passé loin !